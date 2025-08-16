有史以来「戦争が無かった時代」はわずか1割未満…人間の脳機能が「生命の価値」を測れないという驚愕の事実

「危ないとわかっていてどうして依存症になってしまうの？」「ダイエットに失敗するのはなぜ？」「どうしてバッシングが起きるの？」「なぜ人は平気でウソをつくの？」――。自分ひとりの悩みから人間社会全体にまで及ぶこれらの問題が、‟脳”にあったとしたら……。それはまるで咒がかけられているようです。

中野信子さんが『咒の脳科学』で、人間の意思を超えて行動を左右する脳の働きを解き明かします。人生や仕事をよりよくするために、脳のメカニズムを知ることは欠かせない、と実感できるでしょう。

人間は「生命の価値」を認識できない

実際、私たちは、人間の絶対価値を測ることができる脳を持っていない。そんな絶対的な価値があるとして、という前提ではあるが。少なくともそのようなことをする脳機能部位はいまのところ見つかっていない。われわれの脳にあるのは、主観的な好みを認知する領域、頻繁に基準の変わる倫理観の領域、周りの空気を読んで忖度する領域などである。これらはすべて社会性を処理する脳である。

いや、人間の生命の価値は絶対じゃないか、と主張する人がいるかもしれない。しかし、理想（単なる願望）と事実を混同すべきではない。二重盲検法（研究する本人も参加者もどちらの群に入ったのかわからないようにする方法）が採られるのもこのためである。もっとも悪質な例としてのルイセンコ学説（ソビエト連邦時代、農学者のルイセンコが、まったくエビデンスがない学説で、遺伝学や科学に基づく農業に反対し、大変な被害を出した）の歴史を引っ張り出すまでもないだろうが、これらを峻別する能力を持てずに同一視してしまうという態度は、科学を歪めてしまう悪質なバイアスである。

平時と有事、敵味方で生命の価値が変わってしまうことを見れば、私たちがそのように生命の価値を認知してきていない（脳がそのようにできていない）というのは明らかであり、わざわざ説明する必要もないだろう。

有史以来、世界のいずれの地にも戦争のなかった時代は1割を切るという。人類史の9割以上はどこかに戦争があったということを考え合わせても、私たちには変動する価値を認知する領域だけがあるほうが好都合であり、絶対的価値とその認知領域など持っていては、頻繁に流動する人間社会を生きるうえでは桎梏となりかねない。

生命の価値は変動する？

たとえば、ロシアの軍事侵攻が続く現時点で、ロシア人とウクライナ人の生命の価値はどうだろうか。

絶対的な価値があると言うなら、世界中の誰にとってもその価値は同じはずだ。が、西側諸国の雄であるアメリカに近い位置をとる現代日本と、異なる政治的立ち位置の国から見た場合どうなるのか。日本人が言う中立は果たして厳密な意味で中立なのかどうか。ロシア人であっても戦争反対と表明さえしていれば、その人物の生命の価値は途端に上がるのではないか。さらに言えば、戦争が終われば数年も経たないうちに、ロシア人とウクライナ人の生命の価値は変動するのではないか。別の枠組みで戦争が始まればまた変化するのでは、等々。

少なくとも思考実験としてトライしてみる価値があるテーマだろう。市販の脳トレをまじめにおやりになるくらいには脳を鍛えたいとお考えの諸氏にはぜひおすすめしたいものだが、とはいえ現実的にはこうした問題提起をしても、客観的な事実に基づく議論が行われるとはあまり考えられない。理想を重視したい心情を持つ「正義感の強い」人々からエモーショナルな声が巻き起こり、その感情の強さだけが内容をともなわないまま周囲にも飛び火して、もともとこの問題に関心のなかった層には半ばエンターテインメントとして消費され、冷静で思慮深い声は絶望的なまでにかき消されてしまうであろう帰結が高確率で予想されるというのは大変残念なことだ。

