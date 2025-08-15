YouTubeに投稿されたのは、パパさんが先に寝ようとした時のワンコの反応です。家族みんなで一緒に行動したいワンコは、パパさんの単独行動を許せないようで…？

投稿は記事執筆時点で18万9000回再生を突破し、「可愛くて癒される」「まじで天使」といった声が寄せられています。

【動画：夜、家族みんなと一緒で幸せそうな犬→パパが先に寝ようとした結果…別犬かと思うほどの『態度の変化』】

パパさんが先に寝ようとしたら…

チワワの「コハク」くんは家族のことが大好きで、日頃からみんなで一緒に行動することを大切にしているのだとか。この日の夜も、コハクくんはご家族と一緒にのんびり過ごしていました。ご家族の気配を感じながらウトウトしている姿は、なんだかとても幸せそうです。

コハクくんは寝る時も家族揃って2階の寝室に移動したがるそうですが、今日はひとりで先に寝ることにしたパパさん。コハクくんの天使のような寝顔を眺めながら、「おやすみ」と声をかけると…？

コハクくんはパチッとお目目を開けたかと思うと、明らかに不満そうなお顔でパパさんを見つめたそう。どうやら「は？何勝手に寝ようとしてるの？単独行動は許さないよ」と怒っているようです。

ワンコが激怒！

コハクくんから先に寝ていいという許可は出ていませんが、パパさんは勝手に寝室に向かってみることに。するとコハクくんは「僕も行くから待って！」と、パパさんの後を追って部屋の外に出てきたそう。

ところが他のご家族はまだ部屋にいるので、途中で立ち止まるコハクくん。パパさんがもう一度「おやすみ」と挨拶して、置いて行こうとしたその瞬間…。

コハクくんは「わんっ！」と、小さな体に似合わぬ大声を出して激怒したとか！さらに「ヴ～」と唸りながら駆け寄ってきて、パパさんをギロリと睨みつけたそうです。

家族愛を感じる姿が可愛い

まさか先に寝ようとしただけでここまで怒るとは思いませんでしたが、一緒に行動することに対するこだわりの強さ＝家族愛の強さだと思うと、コハクくんの激怒する姿がたまらなく愛おしくなります。

ちなみに反省したパパさんが「ごめん」と謝りながら頭を撫でてあげると、コハクくんは拗ねているような寂しがっているような、何とも言えないお顔で見つめてきたそう。許してもらうには、仲良く一緒に寝るしかなさそうですね！

この投稿には「こんな可愛い顔して『ワン！！』が結構本格的」「ごめんの後の寂しそうな顔が可愛い」「家族団らんタイムが生き甲斐なんだね」といったコメントが寄せられ、コハクくんの家族愛を感じる姿にキュンとする人が続出することとなりました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。