この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【2025年版】コスパ最強エントリーモデル徹底比較！有線イヤホン入門決定版！』では、イヤホン・ヘッドホン専門店「eイヤホン」のPRスタッフ・はまちゃんが登場。有線イヤホンの優位性や、今注目すべき“エントリーモデル5選”について、徹底的な比較レビューを展開した。



はまちゃんは「世はまさにワイヤレスイヤホン全盛期」と語りつつも、「音質っていう話で言えば、有線イヤホンが有利なことが多々あります」と有線イヤホンの価値に改めて着目。特に3,000円台の価格帯では「有線イヤホンの方が音質がいいことが多いんじゃないかな」と述べ、その理由やワイヤレスと有線の違いについても分かりやすく解説する。



ラインナップとして取り上げられたのは、AZLA TRINITY、FiiO JD10、Hi-Unit HSE-A1000PNK（ピヤホン）、MOONDROP Quark 2 Type-C、final E1000の5モデル。それぞれ「見た目が好きじゃないと使わなくなる」「接続方式とマイク・ボタンの有無を必ず確認」とユーザビリティの面も重視しながら、「TRINITYのために作られたイヤーピースが付属している」「JD10は耳かけ式でケーブルが抜ける」「ピヤホンは唯一無二のバチバチのスピード感」「Quark 2 Type-Cは繊細な印象」「E1000は全体のバランスが良すぎて万能機」など、個性豊かな特徴を語った。



また、音質傾向については「TRINITYはやや迫力でエフェクティブ、JD10はバランス型で歌ものに最適、ピヤホンはスピード感特化、Quark 2は繊細で落ち着き、E1000はとにかく万能」と“はまちゃん的”レビューも展開。「エントリーモデルのイヤホンを選ぶなら、自分のライフスタイルや使うシーンに応じて選ぶべき」とアドバイスしている。



最後に、「TRINITYはUSB-C版がとにかく安くて狙い目」「Hi-Unitのピヤホンは イヤホン好きの情熱と音楽好きの情熱が合わさった製品」「final E1000のコントロールマイク付き（C）はUSB Type-Cではないので注意」など、実際に使い込んできた立場からのポイントも多数紹介。「今日ご紹介したイヤホンが気になりましたら、ぜひイヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホンでお試しください」と呼びかけ、動画を締めくくった。