Èà½÷¤ò°¦¤·¤¹¤®¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¡¢º§Ìó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Áí³Û¡Ö7²¯±ßÄ¶¡×¤À¤Ã¤¿¡ª¥À¥¤¥ä¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡¢»þ·×¤Ê¤É
¸½ºß¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£Èà¤ÏÀèÆü9Ç¯´ÖÏ¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥Ê¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ØThe SUN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤³¤Îº§Ìó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥Ê¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ËÁí³Û400Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½7.4²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ïº§Ìó¤Î°õ¤È¤Ê¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»ØÎØ¡£¤³¤ì¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ª¡¼¥Ð¥ë¥«¥Ã¥È¡ÊÂÊ±ß·Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿·Á¾õ¡Ë¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç²Á³Ê¤Ï370Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½6.8²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢7Ëü8250¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½1400Ëü±ß¡ËÁêÅö¤È¤Ê¤ëÇò¤¤ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥¿¥¤¥«¥ó¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âµéÏÓ»þ·×¤È¤·¤Æ5Ëü3000¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½1000Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Î¥ª¡¼¥Ç¥Þ¡¦¥Ô¥²¤È4Ëü2000¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½800Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Î¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Î2ËÜ¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
²Ã¤¨¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤È¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ë2Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½500Ëü±ß¡ËÄøÅÙ¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Á°¤«¤é·ëº§¼°¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
·ëº§¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£