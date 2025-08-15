17日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、前回に引き続き、MCの藤井隆と井上咲楽が沖縄へ。沖縄ミスコン界の3冠女王と、離島生まれのミーハーボーイのカップルが登場する。



妻は2017年に「泡盛の女王」、2019年に「ミス沖縄」、さらに結婚後の2023年、琉球王国時代の歴史を伝えていく観光大使「首里城王妃」の座に輝いたチュラカーギー（沖縄の方言で「美人」の意）。一方、ワイルドなヒゲが印象的な夫は鹿児島の離島・徳之島出身で、本人いわく「家族全員ミーハー」な家庭で生まれ育った。



2人の出会いは5年前の冬。沖縄市在住の妻はこの日、大学時代の友人が集まるからと珍しく那覇市へ出かけていた。女子5人、誰も彼氏がいなかったことから「声をかけられたら、いったんついて行こう」というノリに。たまたま訪れた居酒屋で隣同士になったのが今の夫だった。夫のほうは徳之島の友人が沖縄で結婚式を開いた流れで、せっかくだから呑もうと居酒屋を訪れていた。ところが、夫は酔いつぶれてしまい、この時は会話しないまま終わってしまったという。



翌日、夫がインスタグラムを見ていると“昨日のあの子”のアカウントを発見。調べると「泡盛の女王」かつ「ミス沖縄」で、フォロワーも桁違い。酔って記憶をなくした前夜を悔やみ、すぐにDMを送り食事に誘った。妻は誘いをOKし、2人で居酒屋へ行くことに決めた。本人によれば、今まで周囲は“ちゃんとしている”友人ばかりで、夫のようなヒゲ男と縁がなかったことから興味をもったのだとか。



しかし会ってみると、夫が繰り出すのは「会った一番すごい有名人は誰か」「給料はいくらか」といったミーハーな質問ばかり…。約2時間、自分への感情がわからず困惑するばかりの妻だったが、そこから3カ月に1度くらいのペースで「時々会う友達関係」になっていく。そして、会うたびに花束をくれる夫のギャップに妻は惹かれだし、夫も「会うたびにだんだん好きに」なっていったという。



不思議な関係性が続いて1年、転機は突然訪れた。徳之島に住む夫の親友が「沖縄で一緒に遊ぼう」と誘ってきた。親友を観光へ連れて行こうにも「沖縄美ら海水族館」ぐらいしか知らない夫。そこで、観光行事親善大使の「ミス沖縄」である妻にダメ元で電話したところ、「沖縄県をPRする立場として断れないから」とまさかのOK。3人で観光地を巡った後、シメの居酒屋で夫の親友が「2人はどういう関係なの？」と質問。友達だと説明しながらも、お互い「いいと思っている」と分かり「もう付き合えよ！」とけしかけられたことで、ようやく交際がスタートした。



交際後も仲を深め、2022年11月にめでたく結ばれた2人。番組ラストには「こういう機会なので手紙を書いてきた」という夫からのサプライズに妻が涙する。



番組では、MCが全国3都市を回って新婚トークを繰り広げるスペシャル企画「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」を前回から5週連続で放送中。沖縄編のあとは、栃木、大分を巡る。



