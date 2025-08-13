ワイン好きやグルマンたちへの手土産にぴったり！ 専門店のスペイン産生ハム

ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『Atrevío（アトレヴィオ）』のハモン イベリコです。

上から反時計回りに、最大熟成期間24か月のイベリコ黒豚「ハモン・セボ・イベリコ 50％」￥1,512、36か月熟成の「ハモン・ベジョータ・イベリコ 50％」￥2,592、白豚「ハモン・セラーノ」￥1,080。

編集S（以下S）：真野さんの大好物、ハモン（スペイン産生ハム）ですね。

真野（以下M）：今回は、麻布十番にオープンした“ハモンイベリコ”の専門店から。希少なイベリコ黒豚がメインのメニューが豊富で、気になって行ってみたら見つけちゃいましたよ！ ワイン好きやグルマンたちへの手土産にぴったりなハモンを。

S：パケもポストカードみたいでおしゃれ。それに種類がたくさんある！

M：そうなの。スペイン南部地方だけに生息している希少なイベリコ黒豚をはじめ、全部で6種類。なかには、最長48か月も熟成されたとても珍しいものもあったけど、今回はいろいろ食べ比べできる方が楽しいと思って、3種類チョイスしてみました。

S：そのままで食べ比べてみると、それぞれの個性がわかりやすいですね。

M：でしょ？ 最高ランクのベジョータは肉質もしっかり、旨味もギュッと凝縮された力強い味わい。ナッツのコクのような甘みを感じるセボはお店で1番人気なんだとか。

S：セラーノは白豚なんですね。ソフトな食感であっさりと食べやすい！

M：種類や熟成期間によって、深みや香りも変わるよね。アレンジを楽しみたい場合はパケ裏にある、おすすめの食べ方も参考にしてみて。

S：ホームパーティの手土産にして、みんなでいろいろアレンジや食べ比べしたら楽しそう〜！

真野知子

ギフトコンシェルジュ。手土産など日常的なギフトからハレの日まで多彩なシーンに合わせたギフトをセレクト。

編集S

ひたすらおつまみを作りたい欲が定期的に湧き上がり、生ハムレシピ調べ中です。

Information

Atrevío

東京都港区元麻布3‐10‐1 ルミークスイート麻布十番1F TEL. 03-6434-9585 ショップ11：00〜23：00、ランチ11：30〜15：00（14：00LO）、ディナー17：30〜23：00（22：00LO） 無休

