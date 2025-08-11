この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が公開した動画『自〇に関する事実』では、発信者である精神科医・臨床心理士・公認心理師の「生活に役立つメンタルヘルス」氏が、自殺にまつわる“あまり知られていない9つの事実”を解説した。動画の冒頭で同氏は、日本人の5人に1人が自ら命を絶とうと考えた経験があるという統計に触れ、「あなた自身か、身近な人が苦しんでいるのかもしれません。知識は命を守る力にもなります」と視聴者へメッセージを送った。



動画では、月曜の朝や晴れた日は心理的負荷が高まりやすいことや、「成功しているように見える人でも、孤独を抱え、『誰の期待も裏切りたくない』と追い詰められてしまう」と独自の視点で指摘。さらに、「自殺した人の70%は遺書を残していない」とし、自殺が計画的ではなく衝動的に起こることが多いと説明。その衝動は「20分ほどでピークを超える」とし、「その20分を耐え抜くことが大切」と語った。



また、「自殺未遂をした人の約80％が再び試みてしまう」「有名人の自殺が報道されると影響されてしまう人が増える（ウェルテル効果）」とし、情報の伝わり方や予防の難しさにも言及。加えて、「自殺者の半数は誰にも相談していなかった」というデータを示し、「頼れる人の存在が命を救う」と訴えた。さらに、日本の自殺者は交通事故死の6倍以上であること、自殺の背景にはうつ病やアルコール依存症などの精神疾患が多いことに触れ、「苦しいのは心の病気が原因かもしれません。治療や相談で救われることがあります」と呼びかけている。



特に危険なのが「うつ病の回復期」だという。「行動するエネルギーだけが先に戻ってくるため、まだ否定的な気持ちを抱えたまま実行に移してしまうリスクが高まる」と述べ、本人や周囲の注意を促した。「5人に1人が死にたいと思ったことがあり、決して特別なことではありません。誰かのちょっとした声かけや小さなきっかけで生きる方向に踏みとどまることができる」と前向きなメッセージも発信。



最後に、「苦しい状況でも何かのきっかけで好転することがある。今すぐに命を絶つことは先延ばしにして、誰かに相談してみてください」と視聴者へ励ましの言葉で動画を締めくくった。また、同チャンネルが書籍として出版されたことも案内し、「精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけないうつのケツロン」の書籍紹介もして終えた。