猫ちゃんがわんちゃんを一心不乱に見つめる写真…X（旧Twitter）のこの投稿は86.3万表示され、猫ちゃんのストーカーっぷりが浮き彫りになりました。Xユーザーからは「視線が熱すぎ」「圧が…」などのコメントが。猫ちゃんのそんな怖いほど熱い眼差しが脳裏に焼き付いて離れません…！

【写真：犬のことをガン見する1歳の猫→『7年後の2匹の様子』を見てみると…】

ストーカーの芽が出始めたのは1歳

Xアカウント『サビ猫三姉妹』さんに投稿された写真に写るのは、サビ猫の『ぼん』ちゃんと、トイプードルの『あん子』ちゃん。

そこにいるのは、なぜか真剣な目つきのぼんちゃんでした。その視線の先にいるのは、困ったような顔のあん子ちゃん。そう、ぼんちゃんはあん子ちゃんのちょっと斜め後ろから、彼女をガン見しているのでした…。

そんな似たようなシチュエーションの写真が2枚あります。添えられた投稿コメントによると…左側の写真は1歳の時、そして右側の写真は8歳現在とのこと。なんと、7年もの長い月日の間、ぼんちゃんはあん子ちゃんを見つめていたということになります…！

現在8歳…視線の強さが進化してた

8歳になったぼんちゃん、顔つきはすっかり大人になったものの、その『見つめ方』は健在…というか、むしろグレードアップしてる？ジト～っとした真顔、動じない眼差し。あん子ちゃん、恐怖すら覚えているかもしれません。

ぼんちゃんはサビ猫三姉妹の次女。姉妹たちみんなあん子ちゃんのことが大好きなのですが、特に愛が止まらないのがぼんちゃんなんだとか。よく、寝ているあん子ちゃんにバレないように忍び寄り、あん子ちゃんの匂いを吸っているようですよ。

この圧の強いぼんちゃんを見たユーザーからは「なぜガン見しているんだろw」「情熱的な熱視線です♡」「見てるネコ可愛いし見られてるイヌ可愛い」「人間の様な目線送ってるw」などのコメントが寄せられ、2.6万いいねの人気っぷり。こんなかわいい猫ちゃんにならストーカーされたいかも？

Xアカウント『サビ猫三姉妹』さんでは、ぼんちゃんからの愛にたじろぐあん子ちゃんの様子のほか、ほかのサビ猫さんたちの日常も見られます！ぜひチェックしてみてくださいね。

