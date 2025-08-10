愛媛vs鳥栖 スタメン発表
[8.10 J2第25節](ニンスタ)
※19:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 16 細谷航平
DF 29 福島隼斗
MF 2 今野息吹
MF 10 佐藤亮
MF 14 谷本駿介
MF 19 黒石貴哉
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
FW 17 村上悠緋
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 4 山原康太郎
DF 44 森山公弥
MF 5 石浦大雅
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
FW 9 ベン・ダンカン
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 30 木本恭生
DF 91 上原牧人
MF 2 松本凪生
MF 10 本田風智
MF 18 日野翔太
MF 33 西矢健人
FW 15 酒井宣福
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄
※19:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 16 細谷航平
DF 29 福島隼斗
MF 2 今野息吹
MF 10 佐藤亮
MF 14 谷本駿介
MF 19 黒石貴哉
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
FW 17 村上悠緋
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 4 山原康太郎
DF 44 森山公弥
MF 5 石浦大雅
MF 7 曽根田穣
FW 9 ベン・ダンカン
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 30 木本恭生
DF 91 上原牧人
MF 2 松本凪生
MF 10 本田風智
MF 18 日野翔太
MF 33 西矢健人
FW 15 酒井宣福
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄