[8.10 J2第25節](ニンスタ)

※19:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 1 徳重健太

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 16 細谷航平

DF 29 福島隼斗

MF 2 今野息吹

MF 10 佐藤亮

MF 14 谷本駿介

MF 19 黒石貴哉

MF 28 前田椋介

MF 40 杉森考起

FW 17 村上悠緋

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 4 山原康太郎

DF 44 森山公弥

MF 5 石浦大雅

MF 7 曽根田穣

MF 8 深澤佑太

FW 9 ベン・ダンカン

FW 15 鶴野怜樹

FW 18 田口裕也

監督

青野慎也

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 4 今津佑太

DF 13 井上太聖

DF 32 小川大空

MF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 新井晴樹

MF 11 西川潤

MF 16 西澤健太

MF 27 櫻井辰徳

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 34 山田寛人

控え

GK 35 内山圭

DF 30 木本恭生

DF 91 上原牧人

MF 2 松本凪生

MF 10 本田風智

MF 18 日野翔太

MF 33 西矢健人

FW 15 酒井宣福

FW 47 新川志音

監督

小菊昭雄