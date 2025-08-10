サウジアラビア王国館、デジタルウェルネスイノベーションを紹介 / バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調【まとめ記事】
2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館は、公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会が主催、東和薬品が共催するダイナミックなパフォーマンスとプレゼンテーションを披露した。このコンテストは、変化を促し、発展を先導する若者の力を称えるもの。今年、東和薬品は、サウジアラビア王国を特別ゲストとして迎え、2025年大阪・関西万博の国際的な舞台でコンテストを開催した。
株式会社ビーケージャパンホールディングスは2025年7月18日（金）より、鶏むね一枚肉を使用した、スモーキーでジューシーな味わいが楽しめる新開発チキンパティをサンドした「スモーキーフライドチキンバーガーズ」3商品を期間限定で発売している。当初の予想を大きく超える売れ行きを記録しており、前作チキンバーガーの販売数の2倍超え※を達成し、多くのお客様から好評だった。
■サウジアラビア王国館、東和薬品株式会社の高校生ビジネスコンテストでデジタルウェルネスイノベーションを紹介【大阪・関西万博】
■暑い夏こそ肉で乗り切る！今だけ味わえる、牛肉のフルコース “焼肉３種盛り丼”
株式会社肉のヤマ牛が展開する、食の感動体験を追求し、切り立て・焼き立てにこだわる炭火仕上げ肉のヤマ牛は、2025年8月9日（土）の「肉のヤマ牛“肉祭り”の日」から、8月17日（日）のお盆の夏休み期間に向け、まるで焼肉屋で食べる本格的な焼肉を食べているかのような丼を販売する。炭火仕上げで香りをまとわせた、店内カットのジューシーな「牛タン」・「牛ハラミ」・「牛カルビ」の3種を贅沢に盛り込んだ焼肉丼は、暑い夏でも箸が止まらないごちそう感たっぷりの一杯だ。
■机上スッキリ革命！白の新マイクアーム
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、視界を妨げないロープロファイル対応のクランプ・ネジ止めで設置できるマイクアーム「100-MCST001W」を発売した。本製品は、ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアーム。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できる。2kgまでのマイクなどの機器の設置に対応する。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できる。
■前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調
■ストラップとしても、充電ケーブルとしても使える！PD240W対応のUSB Type-Cケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ストラップホルダーを取り付けることでスマホのストラップとしても使え、ワンタッチで取り外してPD240W対応のUSB Type-Cケーブルとしても使える「500-USB097BK」（ブラック）と「500-USB097BR」（ブラウン）を発売した。スマホユーザーの「充電ケーブルを忘れた！」という悩みが、このケーブルで解決します。普段はスマホケースのストラップとして、充電が必要な時にはワンタッチで取り外してUSB-Cケーブルに早変わり。キーリング式なので様々な場所に取り付け可能で、あなたのライフスタイルに自然に溶け込みます。もう充電ケーブルを持ち歩く必要はない。
