大谷は2023年から3年連続40号

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、5回に3年連続4度目となる40号本塁打を放った。ドジャース公式ブログ「ドジャー・インサイダー」によると、在籍わずか2年で球団史に燦然と輝く偉業を成し遂げたようだ。

打った瞬間の一発だった。5回に迎えた第3打席、カウント3-1からクリス・バシット投手のシンカーを完璧に捉えた。打球速度107.8マイル（約173.4キロ）、飛距離417フィート（約127.1メートル）、角度27度の豪快な本塁打をバックスクリーンにかけた。

「ドジャー・インサイダー」は自社X（旧ツイッター）を更新し、ドジャースにおける2年連続で40本塁打以上を記録した選手を紹介。1953年から57年に5年連続で達成したデューク・スナイダー、2001＆2002年のショーン・グリーンに次ぎ、今回の大谷が球団3人目の偉業を達成したという。

大谷は2023年12月に10年総額7億ドル（当時1014億円）でドジャースに入団。昨季は右肘手術の影響で打者に専念し、54本塁打を記録して球団歴代最多アーチを更新した。今年は6月に投手に復帰したが、打者としての勢いは衰えることなく、140年以上の歴史を誇る名門史においても異彩を放っている。（Full-Count編集部）