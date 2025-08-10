¶¶²¼Å°»á¡¢Â©»Ò¤Î¿ÊÏ©¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¹õÅÄ¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÌÙ¤«¤ë¤«¤é¡©¡×
¡¡¡¡ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë½Ð±é¡£¤ï¤¬»Ò¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¡¦ËÙÆâ¹§Íº¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄÍ¤ÈÅìÂçºå»Ô¤ÎÉÛ»Ü¤ò¥Ö¥é¥ê¡£Î©¤Á´ó¤Ã¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÙÆâ¤Î¼¡ÃË¡¢»°ÃË¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢4ºÐ¤ÎÂ¹¤ÏËÙÆâ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃ«Â¼¡Ê¿·»Ê¤µ¤ó¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤ÎÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¡£2³¬¤ÎÃ¼¤ËÂ¹¤¬µï¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤¸¤¤¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£ÎÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È´¶·ã¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤È¤³¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤âÊÛ¸î»Î¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤¬¡£¶¶²¼»á¤Ï¡Öº£¡¢»î¸³¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡¢¤³¤ì¤«¤é¡£¤Þ¤ÀÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ¤â¶¶²¼»á¤âÂ©»Ò¤¬¼«¿È¤ÈÆ±¤¸Æ»¤òÁªÂò¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¹õÅÄ¤Ë¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¤Ë¡©ÌÙ¤«¤ë¤«¤é¡©¡×¤È¹õÅÄ¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¡¢Âç¾Ð¤¤¡£¡Ö¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ¤â¡ÖÆ±¤¸Æ»Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¶¦´¶¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï°ã¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÙæ¤á¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¡ÊÂ©»Ò¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¡£Ë¡Î§ÏÀ¤ò¸ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡È¤Þ¤À´Å¤¤¤Ê¡Á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤ÏºÇ°¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡£Æ±¤¸Ë¡Î§²È¤ÎÉã¿Æ¤ò»ý¤Ä¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ÈÉã¿Æ¤¬¸«²¼¤¹¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤ÏºÇ°¤ä¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£