【魚座】週間タロット占い《来週：2025年8月11日〜8月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月11日〜8月17日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『変化より安定をめざしましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
勇敢さが空回りしてしまうこともあるようです。波風立てずに調和や平和さを大切にしていくようにしましょう。仕事や公の場ではいつも通りに取り組んでいるだけなのに、「もっと〇〇して欲しい」と希望を出されます。あまり気に留め過ぎないようにしましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
異性との関わりの中で、自分が主役ではないことにモヤモヤします。注目を浴びるのもみんなを困らせるのも他の人のが担うようです。気を病むと自分の運気を下げるので、視界に入れないでいましょう。シングルの方は、天邪鬼な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらに合わせてキャラクターと行動を一定させます。
｜時期｜
8月14日 行動に変化をつける ／ 8月17日 優しい人になる
｜ラッキーアイテム｜
デザートカフェ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞