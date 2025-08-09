広島・前川がプロ初スタメン、第1打席に先制の2点適時二塁打

■広島 3ー2 中日（8日・バンテリンドーム）

広島の前川誠太内野手が、8日にバンテリンドームで行われた中日戦に「8番・二塁」でプロ初の先発出場を果たし、初回の第1打席に先制の2点適時二塁打を放った。ファンは「バットの使い方が柔らかいから、軽く振ってもあそこまで飛ぶ」「内角の捌き方がもう天才のそれ」と興奮の様子だ。

前川は、左腕マラーの内角低めの直球に対して巧みな対応を見せた。軽く振ったように見えるものの、左中間を破る一打。二塁塁上で右手を突き上げた22歳は、初々しい笑みをこぼした。

2021年育成ドラフト4位で入団。4年目の今季、7月下旬についに念願の支配下を掴み取った。8月5日に出場選手登録されると、まだ3試合ながら驚異の打率.600（5打数3安打）、3打点、得点圏打率1.000、出塁率.600という成績を残している。

「DAZN」公式X（旧ツイッター）が「この名前は覚えておきたい」として映像を公開すると、「まじえぐいよ」「いい打球すぎるし」「偉大なる打者になってほしい」「あまりにも希望」「神です」「まじで泣いた」「ずっと試合出てくれ」「絶対にこの名前を覚えろ！」「これからが楽しみすぎる」と期待するファンのコメントで溢れていた。（Full-Count編集部）