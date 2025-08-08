本拠地カージナルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投、打者としては3回に一時逆転となる39号2ランを放つなど3打数1安打2打点だった。チームは3-5で逆転負け。デーブ・ロバーツ監督は試合後会見で、大谷の連日の大活躍を絶賛している。

初回、外野陣の2つの好守と見逃し三振で3者凡退に抑えた大谷。2回も2三振を奪い、3人で終わらせた。3回には不運なヒットも絡み失点したが、その裏の攻撃で打席に立つと、左中間スタンドへ打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離440フィート（約134メートル）の特大39号2ランを放り込み、メジャー通算1000安打も達成。自らを援護すると、4回は3者連続三振で締めた。

大谷は前日の試合で4打数2安打3得点の活躍。8回には三塁前へのボテボテのゴロを全力疾走で内野安打にするなど走塁面でも活躍を見せた。この日は投打に渡って活躍。大車輪の活躍に指揮官も目を細めている。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は試合後会見の様子を放送。ロバーツ監督は、記者から「前日の疲労から回復して100マイル投げ、ホームランを打つことはどれだけ凄いことか」と水を向けられると、「私自身も皆さんと同様、彼がどのようにアジャストしているか学んでいる最中だが、驚くべきことだ」と手放しで褒めたたえた。

続けて「もちろん彼は身体的に恵まれているが、同時にとても規律正しく準備し、気持ちも非常に強い。そして素晴らしい負けず嫌いだ。昨晩あれだけの活躍をした翌日のデーゲームでこういったことをする。どんな最上級の言葉でも伝えきれないと思うよ」と、連日の大活躍に拍手を送っていた。



（THE ANSWER編集部）