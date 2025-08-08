一人旅やソロキャンプ動画で人気の女性YouTuber・miiが2025年8月3日、公式YouTubeチャンネル「miiの休み時間」にて、富山で飲み食べ歩きする動画を公開した。

【写真】富山で地酒と海の幸を堪能し、視聴者を魅了する旅系YouTuber・mii

miiは、フットワーク軽く様々な場所へ一人でキャンプや旅に出掛け、その様子をかわいらしい声のナレーション付き動画で紹介する女性YouTuber。チャンネル登録者数は、ソロキャンプ動画メインの「mii camp」が34.8万人、それ以外の動画を投稿する「miiの休み時間」が37.7万人で、合わせて72.5万人に達する。

「【女ひとり呑み】富山地酒と海鮮が最高すぎて酒が止まらん！」と題した動画では、人生初の富山に遠征。富山駅に到着し、コインロッカーにキャリーケースを預けて手ぶらになれば、富山旅の醍醐味の一つである地酒と地の物を求めてそぞろ歩きを開始する。

まずは、「富山湾の宝石」と評される白エビの刺身が美味しいとのクチコミに惹かれて、駅直結の居酒屋へ。だが、白エビの刺身が見当たらずメニュー表の最初から最後までを行ったり来たり……。見かねた店員に「（QRコードでの注文ではなく）口頭でおっしゃっていただいて大丈夫ですよ」と助け舟を出され、思わず照れ笑いを浮かべた。

しかし残念ながら白エビの刺身は売り切れていたため、代わりにかたどうふの刺身を注文。そのお味は、miiいわく「噛む度に大豆の甘みとコクがじわじわと広がる」「豆腐の形をしたチーズみたい」とのこと。おちょこになみなみと注がれた純米酒「勝駒」とともにいただき、大豆の甘みと地酒が「しっくり合う」と評し、「美味しい」と言わんばかりに目を閉じて小さく頷いた。

次に訪れたのは、視聴者からおすすめされた駅近の日本酒バル。「今日は日本酒攻めでいきたい」というmiiが選んだメニューは、おつまみプレートと4種の日本酒飲み比べセットだ。その中にあった微発泡にごり酒「夏のにごり」を口にすると「めっちゃ爽やか」としみじみ。ホタルイカの沖漬けを使用したおつまみをパクッと食べると「しっかりホタルイカを感じられて幸せ満開」とナレーションで感想を伝えた。

飲み食べ歩きの旅はまだ終わらない。3軒目に入店した海鮮料理屋では舟盛りで提供される刺身定食をオーダー。miiはかねてより舟盛りを一人だけで食べてみたいと思っていたものの、「●名様以上」などと複数人で注文することを前提にしたお店ばかりで断念していたそう。そのため、念願のおひとり様用の舟盛りを楽しめるとあって「まさかの富山で夢かなっちゃいました。富山最高！」と大喜び。地酒の「苗加屋 夏の純吟」に舌鼓を打ちつつ、舟型の器に盛りつけられた新鮮な海の幸を幸せそうに口に運んでいた。

本動画に対し、コメント欄には「今回もおいしさが伝わってくる配信でした」「本当に清潔感がいっぱいで、素敵すぎです」「海鮮と酒の組み合わせ最高です」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）