º£²ó¤Î¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢51ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£¸ª¤¿¤¿¤¤Ë¤¢¤¤¡¢µëÍ¿¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿¼Ìî¹¯É§¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÁêÃÌ¼Ô
¥ß¥ß¥º¥¯¤µ¤ó
½÷À¡¿²ñ¼Ò°÷¡¿51ºÐ
´ØÅì¡¿»ý¤Á²È¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë
¢§²ÈÂ²¹½À®
°ì¿ÍÊë¤é¤·
¸½ºß¡¢¸ª¤¿¤¿¤¤Ë¤¢¤¤µëÎÁ¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î´íµ¡¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤âÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ÏÅ¾¿¦¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¡¢890Ëü±ß¤ÇÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¡£¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢60ºÐ¤ò¤á¤É¤Ë·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤·¤Æ´°ºÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³èÈñ¤ÇÍ¾¤Ã¤¿Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢5Ëü±ßÄøÅÙ¤òËè·î·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·î¤Ë6Ëü±ß¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼ê¼è¤ê¤¬17Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÏ·¸å¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜµ¤¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿
¥ß¥ß¥º¥¯¤µ¤ó¤Î²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿¤Ï¿ÞÉ½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿ÊäÂ
¡Ê1¡ËÃùÃß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Î×»þ¼ýÆþ¤äÍ¾¤Ã¤¿À¸³èÈñ¤ÏÃù¶â¡£¶â¤È¥×¥é¥Á¥Ê¤¢¤ï¤»¤Æ¤ÎÀÑÎ©¤Ç1Ëü±ß¡£¤³¤Î¤Û¤«¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±1Ëü±ß¡£ºÇ¶á¡¢Í§¿Í¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç5000±ß¤ÎÀÑÎ©ÊÝ¸±¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡ËÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
iDeCo¡¿Ëè·î2Ëü3000±ß
¡Ê3¡Ë²È·×¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ýÆþ¤Ë¤Ï»Ä¶ÈÂå¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤3Ëü±ßÄøÅÙ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢»Ä¶ÈÂå¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¼ýÆþ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤â10Ëü±ß¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢5Ëü±ß¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡Ë½»µïÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¹ØÆþ²Á³Ê¡¿890Ëü±ß
¡¦¥í¡¼¥ó¼ÚÆþ³Û¡¿890Ëü±ß
¡¦¼ÚÆþ¶âÍø¡¿0.87¡ó
¡¦ÊÖºÑ´ü´Ö¡¿25Ç¯
¡¦¥í¡¼¥ó»ÄºÄ¡¿840Ëü±ß
¡¦Ëè·îÊÖºÑ³Û¡¿3Ëü3000±ß
¢¨¤³¤Î¤Û¤«¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤È´ÉÍýÈñ¤Ç·î1Ëü5800±ß¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Ç¯8Ëü±ß¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÐºÒÊÝ¸±¤Ï¹ØÆþ»þ¤Ë10Ç¯Ê¬¤ò°ì³ç¤ÇÊ§ºÑ¡¢ÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤ÏÇ¯Ê§¤¤¤Ç8000±ß¤¯¤é¤¤¡£
¡Ê5¡Ë²ÃÆþÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¶¦ºÑ¡Ê´ðËÜÊÝ¾ãÄøÅÙ¡Ë¡áËè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁ3000±ß
¡¦ÀÑÎ©ÊÝ¸±¡áËè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁ5000±ß
¡¦²ð¸îÊÝ¸±¡áËè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁ5300±ß
¡¦¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡Ê60ºÐ¤Þ¤ÇÊ§¹þ¤ß¡¢Ëþ´ü¤Ç230Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë¡áËè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁ1Ëü±ß
¡¦ÇÀ¶¨¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡ÊËþ´ü¤Ç230Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë¡á¿Æ¤¬»ÙÊ§¤¤
¡Ê6¡ËÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÎµëÍ¿¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç2¡Á3³ä¸º¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¯¸Â¤êÆ¯¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ï½µ4ÆüÄøÅÙ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê7¡ËÏ·¸å¤Î¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸øÅªÇ¯¶â¤ÏÇ¯´Ö¤Ç140Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê·×»»¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ÎËþ´ü¶â¤ÈiDeCo¤ÎËþ´ü¶â¡¢¸½ÍÂ¶â¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë½¼¤Æ¤º¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼ê¼è¤ê17Ëü±ß¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢60ºÐ¤â¤·¤¯¤Ï65ºÐ¤Ç´°ºÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®Èñ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¿¦Ì³¾å¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥×¥é¥ó¤ò³Ê°Â¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤º¡¢¿¦Ì³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§FP¿¼Ìî¹¯É§¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤è¤ê¤â¸½ÍÂ¶â¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àè·è
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§60ºÐ»þÅÀ¤ÎÃùÃß¼¡Âè¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï´°ºÑ
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§65ºÐ°Ê¹ß¤â¾¯¤·¤Ç¤â¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤é¡¢°Â¿´
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤è¤ê¤â¸½ÍÂ¶â¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àè·è60ºÐ¤Þ¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¶âÍ»»ñ»º380Ëü±ß¤«¤é¡¢¤¤¤«¤ËÃùÃß¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁá¤¯´°ºÑ¤µ¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤è¤ê¤â¸½ÍÂ¶â¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÃùÃß¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢°ìÄê¤ÎÃùÃß³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢Í¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤«¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¸å¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Å¾¿¦¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âµá¿¦´ü´ÖÃæ¡¢¼ýÆþ¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¸½ÍÂ¶â¤Ç³Î¼Â¤ËÃùÃß¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²È·×¼ý»Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤É¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëè·î4Ëü7000±ß¤Û¤É¤Î¹õ»ú¤Ç¤¹¡£Â¿¾¯¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ëè·îÃùÃß¤Ï1Ëü±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·³Î¼Â¤ËÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶â¡¦¥×¥é¥Á¥ÊÀÑÎ©¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡¢ÀÑÎ©·¿¤ÎÊÝ¸±¡¢iDeCo¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤òÀ°Íý¤·¡¢³Î¼Â¤ËÃù¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢ÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶¦ºÑ¤Î¤ß¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÊÝ¸±¤Ï²òÌó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÝ¸±¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤¤ÇÆþ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ë²áÉÔÂ¤Ê¤¯²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶â¡¦¥×¥é¥Á¥ÊÀÑÎ©¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¤ÎÀÑÎ©¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¡£±¿ÍÑ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£iDeCo¤ÏÏ·¸å»ñ¶â¤Î·ÁÀ®¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢60ºÐ¤Þ¤Ç¸¶Â§°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ý¶â¤ò2Ëü3000±ß¤«¤é1Ëü±ß¤Ë¸º³Û¤·¡¢1Ëü3000±ß¤ÏÃùÃß¤È¤·¤Æ¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢Ìó3Ëü±ß¤ÏÃùÃß¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Àè¤Î4Ëü7000±ß¤È¹ç¤ï¤»¤Æ7Ëü7000±ß¤Ç¤¹¡£»Ä¶ÈÂå¤¬Ê¿¶Ñ3Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·ÃùÃß¤Ë²ó¤·¤Æ¡¢Ëè·î8Ëü±ß¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤òÌÜÉ¸¤ËÃå¼Â¤ËÃùÃß¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§60ºÐ»þÅÀ¤ÎÃùÃß¼¡Âè¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï´°ºÑËè·î8Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÇ¯´Ö¤Ç96Ëü±ß¤Ç¤¹¡£60ºÐ¤Þ¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¤Ç864Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¸½ºß¤Î¶âÍ»»ñ»º380Ëü±ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢1244Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î´°ºÑ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î»ÄºÄ¤Ï600Ëü±ß¤Û¤É¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤¹¤ë¤È»Ä¤ê¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ï644Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤¬230Ëü±ß¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±230Ëü±ß¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¹ç·×1104Ëü±ß¤¬Ï·¸å»ñ¶â¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤ÏÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ò°ìÃÊ²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½»µïÈñ¤Ï½»Âð¥í¡¼¥óÊ¬¤Î3Ëü3000±ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ1Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè·î¤Î»Ù½Ð¤Ï11Ëü±ß¤Û¤É¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢60ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢ÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»Ù½Ð°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÏÃùÃß¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§65ºÐ°Ê¹ß¤â¾¯¤·¤Ç¤â¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤é¡¢°Â¿´65ºÐ¤«¤é¤Ï¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼õµë¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï140Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£¼ê¼è¤ê¤Ç¤ª¤è¤½·î10Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè·î¤Î»Ù½Ð¤¬11Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉÔÂÊ¬¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤Ç¡¢¼ýÆþ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Ï¤Þ¤ë¤Þ¤ëÃùÃß¤Ë²ó¤»¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÇ¯´Ö50Ëü±ß¤Ç¤â¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç250Ëü±ß¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¼è¤ê¤¬17Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëè·îÃùÃß¤Ç¤¤ë¶â³Û¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½ºß¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£60ºÐ°Ê¹ß¤Ï11Ëü±ßÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤è¤Û¤ÉÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÕ¤Ë¡¢¸½ºß¡¢¿©Èñ¤¬2Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¡£·ò¹¯¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿©Èñ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï6Ëü±ß¤ËÍÞ¤¨¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·¤âÅ¾¿¦¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¼ýÆþUP¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½¾õ°Ý»ý¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿´¤Å¤â¤ê¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤è¤ê¤âÃùÃß¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ì¤Ð¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÁêÃÌ¼Ô¡Ö¥ß¥ß¥º¥¯¡×¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î5Ëü±ß¤ò·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤è¤ê¤â¸½ÍÂ¶â¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶â³Û¤â´Þ¤á¡¢ºÆÅÙ·«¤ê¾å¤²¤«ÍÂÃù¶â¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¯¤¦¤Á¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï·¸å¤Î¶âºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤á¤É¤¬¤¿¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©Èñ¤âÌµÍý¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ç¤ÏËþÂ¤·¤Ê¤¬¤éÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±¤ÎìÔÂô¤Ê¤é¤¿¤Þ¤Ë¤Ê¤é¤è¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¸½ÍÂ¶â¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯¡¢º£¤Î¿¦¾ì¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¿¼Ìî ¹¯É§¤µ¤ó
¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óFP¤Î1¿Í¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²È·×´ÉÍý¤ÎÊýË¡¤äÅê»ñ¤Î·¼ÌØ¤Ê¤É¤ª¶â¼þ¤êÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£All AboutÃùÃß¡¦Åê»ñ¿®Â÷¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ËÆ£²ÃÆà»Ò
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)