¡ÖºÊ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤±¤ÉÎ¥º§¡È¤·¤Ê¤¤¡ÉÉ×¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¡£É×ÉØ´Ø·¸½¤Éü¤Î¥Ò¥ó¥È¤â
¡ÖºÊ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦°¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«Î¥º§¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ëÉ×¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÎ¥º§¤·¤Ê¤¤É×¤¿¤Á¡×¤Î5¤Ä¤ÎËÜ²»¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÉ×ÉØ´Ø·¸½¤Éü¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉ×¤¬ºÊ¤ò¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³4Áª¡Ä¡ÄÃÎ¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦NG¹ÔÆ°
ºÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢É×ÉØ´Ø·¸½¤Éü¤Î¸°¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Îå«¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤È¤·¤Æ¡×´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¡×¤ÎÌò³ä¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤Ç¤ÎºÆÇ§¼±¤ò¤¦¤Ê¤¬¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤ËºÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉ½¸þ¤¡Ö¤è¤É×¡×¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò½¤Éü¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿É×¤Î¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍÑ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¥º§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ×¤Ë»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤Å¤¯¤ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ»î¤ß¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¡¢´Ø·¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÊ¤¬´Ø·¸½¤Éü¤òË¾¤à¤Ê¤é¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¤â¡¢²ÈÄíÅª¤Ë¤â¡¢¸ß¤¤¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ×¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¡£É×¤¬¡Ö¤³¤ÎºÊ¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿Êý¤¬Î¥º§¤¹¤ë¤è¤ê¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤Ð¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇºÊ¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ×¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢É×¤Ï¤µ¤é¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£É×ÉØ´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È²¹ÅÙ´¶¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Çº£¸å¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤¬Âç»ö¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖºÊ¤È¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ×¤¬´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤·¤âÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â²ÈÄí¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬É×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï½¤Éü¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ö²ÈÂ²¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¡×¤òÉ×¤ËºÆÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç²ÈÄí¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§²¬Ìî ¤¢¤Ä¤³¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
É×ÉØÌäÂê¸¦µæ²È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢NPOÆüËÜ²ÈÂ²ÌäÂêÁêÃÌÏ¢ÌÁÍý»öÄ¹¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»º¶È¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡¢Î©¶µÂç³ØÂç³Ø±¡ 21À¤µª¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£¼«¤é¤ÎÎ¥º§·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Î¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÊ¬Ìî¤ò³ÎÎ©¡£32Ç¯´Ö¤ÇÁêÃÌ·ï¿ô3Ëü8000·ï°Ê¾å¡¢2200¿Í°Ê¾å¤ÎÎ¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤òÁÏ½Ð¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤Ë¡ØÉ×ÉØ¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ë77¤ÎËâË¡¡Ù¡£
(Ê¸:²¬Ìî ¤¢¤Ä¤³¡ÊÎ¥º§¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡ÚÆ°²è¡ÛÉ×¤¬ºÊ¤ò¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³4Áª¡Ä¡ÄÃÎ¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦NG¹ÔÆ°
É×¤ÎËÜ²»1.¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤À¤«¤é¡×É×ÉØ´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Î¥º§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¸¢¤¬Êì¿Æ¤ËÅÏ¤ë¤ÈÉã¿Æ¤Ï¼«Í³¤Ë»Ò¤É¤â¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö¶á¤¯¤ÇÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤«¤éÎ¥º§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢É×ÉØ´Ø·¸½¤Éü¤Î¸°¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Îå«¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤È¤·¤Æ¡×´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¡×¤ÎÌò³ä¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤Ç¤ÎºÆÇ§¼±¤ò¤¦¤Ê¤¬¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É×¤ÎËÜ²»2.¡ÖÀ¤´ÖÂÎ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×Î¥º§¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢²ÈÄí±ßËþ¤òÁ°Äó¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤¬¡¢Î¥º§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ëÉ×¤â¡£
·ë²ÌÅª¤ËºÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉ½¸þ¤¡Ö¤è¤É×¡×¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò½¤Éü¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿É×¤Î¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍÑ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¥º§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ×¤Ë»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤Å¤¯¤ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ»î¤ß¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¡¢´Ø·¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
É×¤ÎËÜ²»3.¡Ö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡×ºâ»ºÊ¬Í¿¤ä°Ö¼ÕÎÁ¡¢ÍÜ°éÈñ¤äÀ¸³èÈñ¤ÎÊ¬Ã´¤Ê¤É¡¢Î¥º§¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÎ¥º§¤òÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤ëÉ×¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÊ¤¬´Ø·¸½¤Éü¤òË¾¤à¤Ê¤é¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¤â¡¢²ÈÄíÅª¤Ë¤â¡¢¸ß¤¤¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ×¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¡£É×¤¬¡Ö¤³¤ÎºÊ¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿Êý¤¬Î¥º§¤¹¤ë¤è¤ê¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤Ð¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
É×¤ÎËÜ²»4.¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡×ºÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¡Ö¼êÂ³¤¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÇÎ¥º§¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇºÊ¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ×¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢É×¤Ï¤µ¤é¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£É×ÉØ´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È²¹ÅÙ´¶¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Çº£¸å¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤¬Âç»ö¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖºÊ¤È¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ×¤¬´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¤ÎËÜ²»5.¡ÖÉÔÎÑÃæ¤Ç¤â²ÈÄí¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¸½ºßÉÔÎÑÃæ¤ÎÉ×¤Ç¤â¡Ö²ÈÄí¤ò²õ¤¹µ¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¸«¡¢Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¡¢¡ÖÎø°¦¤Ï³°¤Ç¡¢°ÂÄê¤Ï²È¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦É×¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Î¤¬»ö¼Â¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤·¤âÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â²ÈÄí¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬É×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï½¤Éü¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ö²ÈÂ²¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¡×¤òÉ×¤ËºÆÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç²ÈÄí¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ¥º§¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ï¡Ö½¤Éü¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¡×¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ°¦¾ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÉ×¤Ç¤â¡¢¡ÖÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¡×¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¡¢²È¤ò½Ð¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ë¤Þ¤ÀÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°¦¾ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÆ»¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§²¬Ìî ¤¢¤Ä¤³¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
É×ÉØÌäÂê¸¦µæ²È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢NPOÆüËÜ²ÈÂ²ÌäÂêÁêÃÌÏ¢ÌÁÍý»öÄ¹¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»º¶È¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡¢Î©¶µÂç³ØÂç³Ø±¡ 21À¤µª¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£¼«¤é¤ÎÎ¥º§·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Î¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÊ¬Ìî¤ò³ÎÎ©¡£32Ç¯´Ö¤ÇÁêÃÌ·ï¿ô3Ëü8000·ï°Ê¾å¡¢2200¿Í°Ê¾å¤ÎÎ¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤òÁÏ½Ð¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤Ë¡ØÉ×ÉØ¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ë77¤ÎËâË¡¡Ù¡£
(Ê¸:²¬Ìî ¤¢¤Ä¤³¡ÊÎ¥º§¥¬¥¤¥É¡Ë)