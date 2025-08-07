この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象情報チャンネル『マニアック天気』の2025年8月7日配信動画「【１ヶ月予報】全国高温 40℃級酷暑はまだあるか？ 秋雨前線出現によりこの先少雨は解消するのか 詳しくお伝えします 気象予報士解説」で、気象予報士・松浦悠真氏が最新の8月1ヶ月予報について詳しく解説した。

松浦氏は冒頭「この先は全国高温の予想となっております」と全国的に暑さが続くこと、各地で「高温の確率が北日本と東日本で70～80％」、「西日本でも60％」と、記録的な猛暑が続くリスクを指摘。南西諸島についても「今回は高温側に触れる」と例外なく暑さが広がると予測した。一方「降水量は一時的に多くなる地域もあるが、少雨傾向の地域も現れる」とし、全体的には少雨となりそうだが、九州など一部地域は「湿った空気の影響を受けやすい」と述べた。

高温・少雨の背景については、「熱帯の対流活動が活発化し、偏西風の蛇行が編成されること」「日本付近で高気圧が張り出しやすくなること」で「寒気は流れ込みにくく高温が続きやすい」と専門的に解説。さらに「500ヘクトパスカルの高度でも日本付近は正偏差の領域となり、高気圧の張り出しが強い」「全国的に日照時間も多くなりやすい」とし、「真夏並みの暖気に覆われ、40度級の気温もひょっとしたらあるかもしれない」と警戒を呼びかけた。

気圧配置や異常気象の状況から、「まだまだ暑さに対しては厳重な警戒が必要」と視聴者に注意を促す一方、「お盆の頃は高気圧が弱まり大雨の恐れも」と、局地的な大雨や前線の動きにも言及。「湿った空気の影響や台風発生については、メンバー限定動画でさらに詳しく解説する」とした。

最後に、「全国高温ということで、まだまだ厳しい暑さは続いていきそう」「高気圧に覆われやすいですので、消耗傾向となるんですが、九州に関しては湿った空気の影響を受けるタイミングが出てくる」と改めて強調し、「よりマニアックな情報を知りたい方は、ぜひチャンネル登録やメンバーシップへの参加を」と呼びかけ、締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:01

偏西風と高気圧がもたらす日本の今夏の気温傾向
04:07

お盆前後の気圧変化と1ヶ月予報のまとめ
05:57

会員限定の天気解説・マニアック天気の特典を紹介

関連記事

松浦悠真「今回は典型的な線状降水帯発生パターン、本当に危機感持って」

松浦悠真「今回は典型的な線状降水帯発生パターン、本当に危機感持って」

 松浦悠真が警告「線状降水帯が発生しても全然おかしくない」歴史的猛暑と大雨に最大級の警戒促す

松浦悠真が警告「線状降水帯が発生しても全然おかしくない」歴史的猛暑と大雨に最大級の警戒促す

 松浦悠真「40度超えの危険な猛暑、日本記録を更新する恐れ」独自見解を解説

松浦悠真「40度超えの危険な猛暑、日本記録を更新する恐れ」独自見解を解説
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

【マニアック天気】松浦悠真_icon

【マニアック天気】松浦悠真

YouTube チャンネル登録者数 4.86万人 1796 本の動画
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ　メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。
youtube.com/channel/UCIYzGcB724Ru1uNJgEZBYig YouTube