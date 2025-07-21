JK¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤¿ÄÔ°æÏÂ²Ö¡¡¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢²ÄÎù¤Êº°¿§¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª
KROSS¡ßOVER¤äRISE¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÄÔ°æÏÂ²Ö¤¬¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î²ÄÎù¤µ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ°æ¤Ï¹â¹»»þÂå¤ËÀ©Éþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿Æ°²è¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢Âç³Ø¤ØÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¥×¥íÀïÀÓ¤Ï8Àï5¾¡3ÇÔ¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ÄÔ°æ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡Àï¤ÎÆüÄø¤È¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òÊó¹ð¤·¡ÖRISE190¤Þ¤Ç¤¢¤È8Æü¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤êHIT¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¡£¹¥ÉÔÄ´¤¢¤ë¤±¤ÉÅöÆü¤ÏÀä¹¥Ä´¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤¬¤ë¤è¡ª¡¡µ¤¹ç¤¤¤â¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£·ÝÇ½¤È³ÊÆ®µ»¡£¤É¤Á¤é¤ÎÏÂ²Ö¤â¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÄÔ°æ¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢º°¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¡£ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÈà½÷¤Ï7·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖRISE190¡×¤Ë¤Æ¡¢Ê¿²¬¶×¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¡£»î¹ç¤ÇÌ¥¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£