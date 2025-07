【パタポン1+2 リプレイ】 7月10日 発売 価格:3,960円(Switch版)

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Nintendo Switch用コマンドカーニバル「パタポン1+2 リプレイ」を7月10日に発売する。価格はSwitch版が3,960円。7月11日にはSteam版も発売される予定。なおSwitch版のみ、パッケージ版も発売される。

「パタポン1+2 リプレイ」は、「パタポン」とシリーズ第2弾となる「パタポン2 ドンチャカ♪」の2作品が1セットになったリマスター版。「パタポン」は、不思議でカワイイ、目玉の生き物「パタポン」たちに“4つのタイコ”のリズムで指示を出して冒険するアクションゲームで、4つのボタンのシンプルな操作で楽しめる。

リマスター版では、原作の遊びはそのままに、EASY・NORMAL・HARDの3段階の新基準での難易度調整や、入力タイミング調整機能、タイココマンドの常時表示機能等のサポート機能が新たに実装されている。

ゲーム概要

たった4つのボタンのシンプルな操作と戦略性を備えたアクション

【「パタポン1+2 リプレイ」 アナウンスメントトレーラー |2025年7月10日発売決定】

「パタ(Y)・ポン(A)・ドン(B)・チャカ(X)」の4つのタイコをリズムよく叩くだけのシンプルな操作で楽しめるアクションゲーム。

一方で、戦況に応じてコマンドを使い分けたり、ステージに適したクラス(職種)の「パタポン」を部隊に編成したりと、奥が深い戦略要素もあり、シンプルさと戦略性の両面を兼ね備えている。

やり込み要素満載!

「パタポン」はアイテムを組み合わせることで誕生・強化させることができる。ステージやミニゲームでレアな素材を集めることで、より強力な「パタポン」をつくりだせる。その他にも、合計“約400種類”の武器や装備といった強化要素も搭載。こだわりを詰め込んだ“自分だけのパタポン部隊”を作成し、多種多様なギミックのステージや、バラエティ豊かな強敵に挑戦しよう。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

Developed by Bandai Namco Entertainment Inc.

Patapon is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. in the U.S. and other countries.