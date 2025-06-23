¿å¿¹°¡ÅÚ¡Ö°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥§¥¢¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅÃæ¡ª¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥Á¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â
¥ì¥È¥í¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¿å¿¹°¡ÅÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿POP UP SHOP¡Ö°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥§¥¢¡×¤¬¡¢2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)¤«¤é7·î21Æü(½Ë)¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó ¥¢¡¼¥È¥Þ¥óºûÄÍÅ¹(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅÃæ¡ª¡Ö°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥§¥¢¡×¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¡ªºûÄÍ¤Ë°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¤¬½Ð¸½
´ü´ÖÃæ¤ÎÌó1¥«·î´Ö¡¢µþ²¦ÀþºûÄÍ±Ø¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹ÊØÍø¤Ê¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó ¥¢¡¼¥È¥Þ¥óºûÄÍÅ¹¤Ë¡¢°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥º¤¬Âç½¸¹ç¡£60¡Á70Ç¯Âå¤ËÆüËÜÃæ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¿å¿¹°¡ÅÚ¤µ¤ó¤Î¥ì¥È¥í¥«¥ï¥¤¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤¬¡¢2000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¿ÍÁ´°÷¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¡ª¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë(¿§¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë)¡£
¿å¿¹°¡ÅÚPOP UP SHOP¡Ö°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥§¥¢¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)¡Á7·î21Æü(½Ë)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó ¥¢¡¼¥È¥Þ¥óºûÄÍÅ¹
ÆÃÅµ¡§2000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¡ª
¼Â¤Ïº£²ó¤Î¡Ö°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥§¥¢¡×¡¢ºûÄÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤äÎ¹¹ÔÀè¤ÇÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
TSUTAYA·ÏÎó
¡¦TSUTAYAÀçÂæ±ØÁ°Å¹(µÜ¾ë)¡§³«ºÅÃæ¡Á2025Ç¯7·î13Æü(Æü)
¡¦TSUTAYA BOOKSTORE ¥µ¥ó¥ê¥Ö»°¥ö¿¹(Ê¡²¬)¡§³«ºÅÃæ¡Á2025Ç¯7·î13Æü(Æü)
¡¦TSUTAYA BOOKSTORE ¤é¤é¤Ý¡¼¤Èºæ(Âçºå)¡§³«ºÅÃæ¡Á2025Ç¯7·î13Æü(Æü)
¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼
¡¦¼ãÍÕÂæÅ¹(Åìµþ)¡¦°°ÀîÅ¹(ËÌ³¤Æ»)¡§³«ºÅÃæ¡Á2025Ç¯7·î6Æü(Æü)
¡¦¤Ä¤¯¤ÐÅ¹(°ñ¾ë)¡¦¿·ÀîÄÌ¤êÅ¹(ËÌ³¤Æ»)¡§2025Ç¯7·î11Æü(¶â)¡Á8·î3Æü(Æü)
¢£¡Ö°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤â¹Åç¡õÊ¡²¬¤Ç³«ºÅÃæ
Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤ÇÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥È¥í¥«¥ï¥¤¥¤¤¬Âç½¸¹ç¡ª°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥É¹Åç¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¦Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¤Ç³«ºÅÃæ¡ª´ü´Ö¤Ï2025Ç¯7·î10Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡£´ü´ÖÃæ3000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÉÛÂè2ÃÆ(ÈóÇäÉÊ¡¢¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°)¤¬6·î20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÃå½ç¤Ê¤Î¤Ç¤Û¤·¤¤¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É¤ËÎ¾¼ê¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿å¿¹°¡ÅÚ¤µ¤ó¡£²û¤«¤·¤¯¤Æ¿·Á¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂª¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶À¤ò¤º¤Ã¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢POP UP SHOP¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¤¤Ã¤È¿´¤¬¤È¤¤á¤¯ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) ADO MIZUMORI
¡Ú²èÁü¡Û³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅÃæ¡ª¡Ö°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥§¥¢¡×¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¡ªºûÄÍ¤Ë°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¤¬½Ð¸½
´ü´ÖÃæ¤ÎÌó1¥«·î´Ö¡¢µþ²¦ÀþºûÄÍ±Ø¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹ÊØÍø¤Ê¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó ¥¢¡¼¥È¥Þ¥óºûÄÍÅ¹¤Ë¡¢°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥º¤¬Âç½¸¹ç¡£60¡Á70Ç¯Âå¤ËÆüËÜÃæ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¿å¿¹°¡ÅÚ¤µ¤ó¤Î¥ì¥È¥í¥«¥ï¥¤¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤¬¡¢2000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¿ÍÁ´°÷¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¡ª¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë(¿§¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë)¡£
¿å¿¹°¡ÅÚPOP UP SHOP¡Ö°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥§¥¢¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)¡Á7·î21Æü(½Ë)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó ¥¢¡¼¥È¥Þ¥óºûÄÍÅ¹
ÆÃÅµ¡§2000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¡ª
¼Â¤Ïº£²ó¤Î¡Ö°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥§¥¢¡×¡¢ºûÄÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤äÎ¹¹ÔÀè¤ÇÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
TSUTAYA·ÏÎó
¡¦TSUTAYAÀçÂæ±ØÁ°Å¹(µÜ¾ë)¡§³«ºÅÃæ¡Á2025Ç¯7·î13Æü(Æü)
¡¦TSUTAYA BOOKSTORE ¥µ¥ó¥ê¥Ö»°¥ö¿¹(Ê¡²¬)¡§³«ºÅÃæ¡Á2025Ç¯7·î13Æü(Æü)
¡¦TSUTAYA BOOKSTORE ¤é¤é¤Ý¡¼¤Èºæ(Âçºå)¡§³«ºÅÃæ¡Á2025Ç¯7·î13Æü(Æü)
¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼
¡¦¼ãÍÕÂæÅ¹(Åìµþ)¡¦°°ÀîÅ¹(ËÌ³¤Æ»)¡§³«ºÅÃæ¡Á2025Ç¯7·î6Æü(Æü)
¡¦¤Ä¤¯¤ÐÅ¹(°ñ¾ë)¡¦¿·ÀîÄÌ¤êÅ¹(ËÌ³¤Æ»)¡§2025Ç¯7·î11Æü(¶â)¡Á8·î3Æü(Æü)
¢£¡Ö°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤â¹Åç¡õÊ¡²¬¤Ç³«ºÅÃæ
Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤ÇÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥È¥í¥«¥ï¥¤¥¤¤¬Âç½¸¹ç¡ª°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥É¹Åç¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¦Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¤Ç³«ºÅÃæ¡ª´ü´Ö¤Ï2025Ç¯7·î10Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡£´ü´ÖÃæ3000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÉÛÂè2ÃÆ(ÈóÇäÉÊ¡¢¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°)¤¬6·î20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÃå½ç¤Ê¤Î¤Ç¤Û¤·¤¤¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É¤ËÎ¾¼ê¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿å¿¹°¡ÅÚ¤µ¤ó¡£²û¤«¤·¤¯¤Æ¿·Á¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂª¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶À¤ò¤º¤Ã¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢POP UP SHOP¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¤¤Ã¤È¿´¤¬¤È¤¤á¤¯ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) ADO MIZUMORI