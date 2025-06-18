Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬¥Ü¥ë¥·¥¢MG²ÃÆþ¤ËÁ°¿Ê¤«¡Ä¥Ö¥ó¥Ç¥¹Æó·å¥´¡¼¥ëÃ£À®¤Î25ºÐ¤¬¡È¸Ä¿Í»ÄÎ±¡É¤Ø¡©
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£18Æü¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤ÎÄ®Ìî¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ä¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Î2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï35»î¹ç¤Ç12¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï1Ç¯¤Ç2Éô¹ß³Ê¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä®Ìî¼«¿È¤Ï²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÆó·å¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤ò2027Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ®Ìî¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬À¹¤ó¤Ë±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Å·ÃÏ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤ÈU¡Ý22ÆüËÜÂåÉ½FWÊ¡ÅÄ»Õ²¦¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡£¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥ó¥¹¥È¤¬Éé½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎFWÊä¶¯¤ò²èºö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä®Ìî¤¬¥ê¥¹¥È¤Î¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÄ®Ìî¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¤ÏÌ¤¤À´°Á´¹ç°Õ¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È¤·¤Æ¤ÏÁá´ü¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÆüÄøÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ä®Ìî¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë¡È¸Ä¿Í»ÄÎ±¡É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÂçÄÅÍ´¼ù»á¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä®Ìî¤Î²ÃÆþ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥¯¥é¥Ö»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤ÎÄ®Ìî¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ä¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Î2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï35»î¹ç¤Ç12¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï1Ç¯¤Ç2Éô¹ß³Ê¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä®Ìî¼«¿È¤Ï²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÆó·å¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÄ®Ìî¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¤ÏÌ¤¤À´°Á´¹ç°Õ¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È¤·¤Æ¤ÏÁá´ü¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÆüÄøÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ä®Ìî¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë¡È¸Ä¿Í»ÄÎ±¡É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÂçÄÅÍ´¼ù»á¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä®Ìî¤Î²ÃÆþ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥¯¥é¥Ö»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¡£