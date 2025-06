ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Î¶­Æâ¤Ç¡¢Ä«¤ÎÀ¶¤é¤«¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥è¥¬¤¬½ÐÍè¤ë¡ªInternational Day of Yoga 2025

在日インド大使館は、国連が定める「International Day of Yoga(国際ヨガの日)」を記念し、2025年6月21日(土)に東京・築地本願寺にて、ヨガイベントを開催します。

International Day of Yoga 2025

日時 : 2025年6月21日(土) 午前7時〜8時(開場:午前6時30分)

会場 : 築地本願寺(東京都中央区築地3-15-1)

主催 : 在日インド大使館

参加費 : 無料(※事前登録制)

持ち物 : ヨガマットをご持参ください

歴史と荘厳さが調和する築地本願寺の境内で、朝の清らかな空気を感じながら行うヨガは、まさに心身をリセットする特別なひとときです。

さらに当日は、「国際ヨガの日」オリジナルTシャツ(先着順)のプレゼントや、インド発ヘルシーフードも用意されています。

※Tシャツおよびヘルシーフードは数に限りがあります。

