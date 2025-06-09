ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Î¶Æâ¤Ç¡¢Ä«¤ÎÀ¶¤é¤«¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥è¥¬¤¬½ÐÍè¤ë¡ªInternational Day of Yoga 2025
ºßÆü¥¤¥ó¥ÉÂç»È´Û¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤ë¡ÖInternational Day of Yoga(¹ñºÝ¥è¥¬¤ÎÆü)¡×¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¡¦ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ë¤Æ¡¢¥è¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
International Day of Yoga 2025
Æü»þ¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ) ¸áÁ°7»þ¡Á8»þ(³«¾ì¡§¸áÁ°6»þ30Ê¬)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§ ÃÛÃÏËÜ´ê»û(ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ3-15-1)
¼çºÅ¡¡¡¡¡§ ºßÆü¥¤¥ó¥ÉÂç»È´Û
»²²ÃÈñ¡¡¡§ ÌµÎÁ(¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿À©)
»ý¤ÁÊª¡¡¡§ ¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤
ºßÆü¥¤¥ó¥ÉÂç»È´Û¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤ë¡ÖInternational Day of Yoga(¹ñºÝ¥è¥¬¤ÎÆü)¡×¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¡¦ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ë¤Æ¡¢¥è¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
Îò»Ë¤ÈÁñ¸·¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Î¶Æâ¤Ç¡¢Ä«¤ÎÀ¶¤é¤«¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¥è¥¬¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿´¿È¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝ¥è¥¬¤ÎÆü¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä(ÀèÃå½ç)¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢¥¤¥ó¥ÉÈ¯¥Ø¥ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨T¥·¥ã¥Ä¤ª¤è¤Ó¥Ø¥ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Î¶Æâ¤Ç¡¢Ä«¤ÎÀ¶¤é¤«¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥è¥¬¤¬½ÐÍè¤ë¡ªInternational Day of Yoga 2025 appeared first on Dtimes.