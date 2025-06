ºÌ¤êË­¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤Û¤ª¤Ð¤ë¥­¥Ã¥Á¥ó¡Ö2¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×

「ほおばるキッチン」が2025年6月にオープン2周年を迎えることを記念し、2025年6月22日(日)に2周年パーティーを開催します。

ほおばるキッチン「2周年パーティー」

日時:2025年6月22日(日)10:00〜16:00

場所:ほおばるキッチン(大阪市浪速区塩草3-3-26 池永ビル1階)

内容:サンドイッチオードブル等の無償提供(ドリンクのみ有償)※立食形式

参加:予約不要、どなたでも参加できます

■店舗情報

店名 : ほおばるキッチン

所在地 : 大阪市浪速区塩草3-3-26 池永ビル1階

営業時間 : 10:00〜17:00

定休日 : 祝日(土日が祝日の場合は営業)

席数 : テーブル6席、カウンター4席

サービス : 店内飲食/テイクアウト/デリバリー(Uber Eats・出前館)

■2周年パーティー概要

2周年パーティーでは通常営業は行わず、立食形式で「ほおばるキッチン」のサンドイッチオードブルなどを無償(ドリンクのみ有償)で提供。

一般的に簡易な「軽食」と思われがちなサンドイッチ。

しかし、実は野菜やメイン食材の仕込み、細かな調理工程など、非常に手間の掛かる料理です。

それでも、「ほおばるキッチン」では、見た目の華やかさと、普通のサンドイッチの範疇には収まらないボリュームと美味しさをほおばっていただき、思わず笑顔になるような満足感・幸福感を感じてもらいたいとのこだわりから、手間を惜しまず、毎朝毎朝その日のサンドイッチを仕込んでいます。

■「ほおばるキッチン」こだわりポイント

1. ボリューム満点&美しい断面

思わず写真に撮りたくなる、彩り豊かな見た目と満足感のある味わい。

2. 毎朝手作りの丁寧な仕込み

フレッシュな食材と、パティシエ仕込みの繊細な仕事。

3. 落ち着いた空間でゆったりと

20代〜40代の女性を中心に、温もりのある居心地の良い空間が人気です。

