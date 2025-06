エリアまるごと遊べる4種類のコース！とべもりジップライン

令和4年3月、えひめこどもの城と愛媛県立とべ動物園の間をつなぐ「とべもりジップライン」がオープン1周年を迎えます。

とべもりジップライン

愛媛県では2コースあわせて全長約730mと四国最大級の規模を誇る「とべもりジップライン」と地域の観光資源を組み合わせた4つの「とべもり周遊モデルコース」を造成しました。

とべもり周辺エリアの新しい楽しみ方を提案するモデルコースで、愛媛県内外からの幅広い年齢層を呼び込み、とべもりと周辺エリアの周遊利用を促進します。

周遊モデルコースは「学割」「サイクリング」「女子旅」「ファミリー」の4つ。

各コースとも、利用者がとべもりや周辺の観光スポットを1日で満喫できる充実した内容です。

※「とべもり」とは、愛媛県有の3施設、えひめこどもの城・愛媛県立とべ動物園・愛媛県総合運動公園があるエリアを表す「とべワンダーフォレスト」の略称。

■4種類の周遊モデルコース

*とべもり周遊「学割コース」

学生(または16〜22歳までの方)が購入できるえひめこどもの城の「学生応援!TEAM割」を使うコース。

えひめこどもの城の乗り物やレストランの食事がついて1,500円、最大52%もお得に遊べます。

*とべもり周遊「サイクリングコース」

サイクリストやサイクリングに興味がある方向けに、とべもりや周辺の観光スポットを自転車でめぐるコース。

電動アシスト付きレンタサイクル(1日300円)も利用可。

*とべもり周遊「女子旅コース」

とべもりのフォトスポットをめぐる女子旅におすすめのコース。

砥部焼の窯元やインスタ映えのするギャラリー、カフェなど、グループでも一人旅でもとべもりを満喫できる内容です。

*とべもり周遊「ファミリーコース」

ジップラインが利用できない小さなお子さんがいても、家族で楽しく遊べるコース。

自然公園でも思いっきり遊び、最後は温泉で癒されます。

[学割コース]人気の四輪バギー(土日祝のみ運行)もTEAM割で体験できる

[サイクリングコース]のどかな砥部焼の里を自転車で走る

[女子旅コース]フォトジェニックなとべもりを楽しむ

[ファミリーコース]スタッフと一緒に初めての焼き物体験

