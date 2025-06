2025年5月28日〜9月16日(火)の期間中、大阪・道頓堀に「IQOS Lounge Osaka」がオープン。IQOSのブランド価値および加熱式たばこへのさらなる理解を促す、関西では初の期間限定イベントとなる。「煙のない社会」の実現を目指し、20歳以上の喫煙者に対して、紙巻たばこから“煙の出ない製品”への切り替えを促進しているフィリップ モリス ジャパン。2024年5月より参加型ブランドエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」のキャンペーンを展開しており、「IQOS Lounge Osaka」はその取り組みの一つとして誕生した。

5月28日には「IQOS Lounge Osaka」のメディア向け内覧会が実施され、IQOSユーザーのウォーカープラス編集部員が参加。同店の見どころを紹介する。■「IQOS Lounge Osaka」で出来る5つのこと「IQOS Lounge Osaka」は道頓堀沿いにあり、地元民はもちろん、仕事帰りや大阪観光の合間にも訪れやすい好立地。20歳以上の喫煙者とその同行者2名までなら入店可能だ。フィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRのエリック・游さんは「関西では初めてのイベントとなりますが、道頓堀沿いを選んだ理由は、食・カルチャー・エンターテインメントといったすべてのトレンドが集まっていること、常に驚きと発見に満ちた活気ある街ということが挙げられます。この革新的な地であれば、IQOSのブランド価値をご理解いただけるのでは、と考えています」と、今年は特に盛り上がりを見せる“大阪”という地に期待を寄せた。同店の提供内容は大きく分けて5つ。一つ目は、IQOSをはじめとした加熱式たばこが使用できること。IQOS専用たばこスティック「TEREA」の試喫もできるので、気になるフレーバーがある人はスタッフに声をかけてみよう。二つ目は、来店した喫煙者にボトルドリンクが1本プレゼントされるというもの。これからの季節にはありがたい特典だ。三つ目が、限定ドリンクの提供。IQOS会員特典プログラム「IQOSPHERE」にログインまたは新規登録した人は、IQOSが展開する「究極の感動体験」からインスパイアされた特別な限定ドリンクが楽しめる。「究極の感動体験」とは「IQOS Together X」の取り組みの一つで、旅行や家電などが当たるキャンペーンの目玉賞品である海外旅行のこと。第1弾で当たる「究極の感動体験」は5泊7日のイタリア旅行だ。第1弾の応募期間は6月24日(火)までで、応募方法は「IQOS Together X」特設サイトを確認。限定ドリンクは、バーテンダー歴20年を誇る中村純さんが監修・開発した本格カクテルばかり。6月24日(火)までは、イタリアの食前酒をアレンジした「ハーバル スプリッツァー」(アルコール)や、「シチリアン モヒート」(ノンアルコール)などがラインナップする。四つ目が、ARスタンプラリーの参加。「IQOS Lounge Osaka」専用ページから参加し、店内に設置されたスタンプに手持ちのスマートフォンやタブレットをかざすだけで、「IQOS Together X」が展開する「究極の感動体験」を疑似体験できるというものだ。五つ目は、ARスタンプラリーでスタンプを4つ集めた人に、「究極の感動体験」から着想を得た限定ジェラートをプレゼント。限定ドリンクと同様に、イタリアをイメージした「ドルチェ マリーナ」が提供される。※ジェラートの受け取りには「IQOSPHERE」へのログインまたは新規登録が必要。1日1個まで。■気になる限定ドリンクとジェラートのお味は?ひと通り説明を聞いたあとは、2階に移動。バーカウンターが設置された隠れ家のような空間で、壁面は「究極の感動体験」の旅先であるベネツィアやミラノの街並みを模したデザインになっている。特にイチオシだという限定ジェラートについて、エリック・游さんは「コクのある生クリームと牛乳をベースに、丁寧にローストしたアーモンドとピスタチオ、さらにフレッシュなオレンジの香りを加えています。地中海の素材をふんだんに使った豊かな風味と、軽やかなあと味が特徴です。6月25日(水)からは、ドリンク・ジェラートともに『究極の感動体験』第2弾の旅先をイメージしたものに変わります」と説明。さっそく、限定ジェラート「ドルチェ マリーナ」と、限定ドリンク「ハーバル スプリッツァー」(アルコール)、「シチリアン モヒート」(ノンアルコール)を試食&試飲させてもらった。「ドルチェ マリーナ」は、砕いたナッツ類がごろごろ入っていて食べごたえ抜群。上品な甘さで、何度でも食べたくなる。「ハーバル スプリッツァー」はあぶったローズマリーとオレンジがアクセントになり、ほのかに感じる苦味が愛用中の「TEREA ブラック ルビー メンソール」の甘味とマッチした。「シチリアン モヒート」はたばこを吸い終わった際の口直しにもぴったりの爽快さ。オリーブが添えられていて、まさにバーにいるような気分になった。加熱式たばこへの切り替えに迷っている人も、すでにIQOSユーザーの人も楽しめる「IQOS Lounge Osaka」。ただ使うだけで終わらないIQOSの世界観に浸ったあとは、IQOS ストア 心斎橋でショッピングするのもおすすめだ。取材・文・撮影=ウォーカープラス編集部※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。