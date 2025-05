LiNewは、生成AIを実践的に学べる個人向けオンライン講座「TECH Passion AIツール活用コース(入門)」を、2025年7月1日より提供開始します。

LiNew「TECH Passion AIツール活用コース(入門)」

LiNewは、生成AIを実践的に学べる個人向けオンライン講座「TECH Passion AIツール活用コース(入門)」を、2025年7月1日より提供開始。

現在、事前申込の受付を開始しています。

このコースは、ChatGPTをはじめとする生成AIを日々の仕事や学びに取り入れたい方に向けた、初心者でも安心して学べるオンラインプログラムです。

実際のビジネスシーンを想定した活用事例や演習を通じて、「AIを使いこなせる人材」への第一歩をサポートします。

【なぜ、今AI講座が必要なのか?】

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化、企画支援、アイデア創出、文章作成など、多くのビジネスおよび日常シーンでの活用が広がっています。

しかし、多くの方が以下のような悩みを抱えています。

「興味はあるけれど、何から始めればよいかわからない」

「使ってみたが、うまく活用できなかった」

「職場で使いこなせる自信がない」

同社はこうした声に応え、AIに対する正しい理解と実践的な活用スキルを無理なく身につけられるよう、本コースを開発しました。

これからの時代に必要なAIリテラシーを、一人ひとりが自分の力で習得できる機会を提供します。

【TECH Passion AIツール活用コース(入門)概要】

■このコースで得られること

ChatGPTや画像生成AIなどの基本操作および応用スキルを習得

自分の業務や課題に対して、AIをどのように活用すればよいかが理解できる

AIリテラシーを基礎から学び、周囲と差がつくスキルを獲得できる

■特長

1. 実務に活きる個別フィードバック

現場経験豊富なAI講師が、受講者の目的や業務内容に合わせて具体的なアドバイスを提供。

疑問や不安もその場で解消できます。

2. 初心者にやさしいステップ式カリキュラム

ChatGPTの基本から始まり、画像生成や自動文書作成なども段階的に習得。

AI未経験者でも安心して学べます。

3. 忙しい方でも学びやすい完全オンライン型

動画講義+実践課題の構成で、自分のペースで学習が可能。

仕事や家庭と両立しながらスキルアップを目指せます。

4. 職種別応用コースも順次展開予定

今後、営業、事務、採用などの実務に特化した専門コースを展開予定。

実際の業務に直結するスキル習得が可能です。

■こんな方におすすめです

AIを基礎から学びたい社会人・学生の方

日々の業務を効率化し、生産性を高めたい方

副業・転職に向けて、汎用性の高いスキルを身につけたい方

ChatGPTや画像生成ツールを試したが、使いこなせなかった方

生成AIの活用は、これからの時代を生き抜く上で欠かせないスキルです。

「まずは試してみたい」「一歩を踏み出したい」とお考えの方は、ぜひこの機会に参加してください

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 生成AIを日々の仕事や学びに取り入れたい方に向けて!LiNew「TECH Passion AIツール活用コース(入門)」 appeared first on Dtimes.