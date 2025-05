【「 ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤」 Nintendo Switch パッケージ版】 発売日:2022年12月9日 価格:7,990円 セール価格:1,490円

Amazonにて、スクウェア・エニックスより発売中の「ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤」Nintendo Switchパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は81%オフの1,490円。

「ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤」は、仲良し兄妹のカミュとマヤが謎の異世界「はてしなき竜の大地」を舞台に、伝説のお宝「七つの竜石」を探す冒険を繰り広げていくトレジャーライフRPG。カミュとマヤが、ふしぎな精霊「ミューシャ」と「トンブー」に導かれてたどり着いた「はてしなき竜の大地」は、たくさんのお宝が眠るという伝説の地だった。2人はモンスターだらけの大地で、ずっと夢見てきたお宝探しの大冒険をスタートさせる。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

【『 ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』ゲーム紹介映像】

(C) 2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

(C) SUGIYMA KOBO