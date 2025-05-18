±óµ÷Î¥Îø°¦Ãæ¤ÎÈà½÷¤ò¥Û¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÏÃÂê¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë»þ´Ö¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÏÃÂê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö±óµ÷Î¥Îø°¦Ãæ¤ÎÈà½÷¤¬¡Ø¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡Ù¤È´¶¤¸¤ëÅÅÏÃ¤ÎÏÃÂê£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢²ñ¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦Îå¤Þ¤·¹ç¤¤¤ÎÏÃ
¡Ö¸å10Æü·Ð¤Ã¤¿¤é²ñ¤¨¤ë¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¸å¡ûÆü¤À¤è¡ª¡×¤È»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥ÈÅöÆü¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥ë¤Ç¡¢º£Æü°ìÆü¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ
¡ÖÅÅÏÃ¤òÄ«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀ¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤ËÍÏ¤±¤³¤à¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø¿Í¤Ø¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥ë¤ò½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢ÆüÃæ¤ËÁ÷¤ë¥á¡¼¥ë¤ÎÏÃÂê¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Öº£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡»¡»´Ñ¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¡¢¸½ºß²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÏÃ
¡ÖÆ±¤¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ±¤¸¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ÷Î¥¤òÄ¶¤¨¤Æ»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤³Ú¤Ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥À¥é¥À¥é¤ÈÄ¹»þ´Ö³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÈà»á¤¬Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ
¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà»á¤Î¹¥¤¤Ê¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬°ìÊýÅª¤ËÏÃ¤¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê¿°×¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤à¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö·¯¤Î¤³¤È¤¬¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÂç¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëÏÃ
¡Ö¤É¤ì¤À¤±»ä¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¾ðÇ®Åª¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤â¡£´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¾È¤ì¤º¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤È²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¿¦¾ì¤ÇºÇ¶á²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶á¶·Êó¹ð¤ÎÏÃ
¡Ö¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤·¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà»á¤Î»Å»ö¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ËÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥Á¤Ð¤«¤êÊ¹¤«¤»¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡ÛºÇ¶á´Ñ¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤Ç¶¦ÄÌ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÏÃ
¡Ö¼ñÌ£¤¬¤¢¤¨¤Ð³Ú¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤ÏÏÃÂê¤È¤·¤ÆÌµÆñ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎºîÉÊ¤ò¶µ¤¨¹ç¤¤¡¢¸åÆü´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼ñÌ£¤ä¹¥¤ß¤Î·¹¸þ¡¢¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¼¡¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î·×²è¤ÎÏÃ
¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¸À¤¤¹ç¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ½Äê¤ò·è¤á¤ëÏÃÂê¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ì²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬µ®½Å¤ÊÆó¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éåÌÌ©¤Ë¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¤½¤ÎÆü¤Ë¤ª¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Îº³ºÙ¤ÊÏÃ
¡Ö¤¿¤ÀÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ËÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢º³ºÙ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤á¤Ã¤¿¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤Èà½÷¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÖÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢¤Þ¤¿Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¾ð¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ê¸â ÂöËá¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢²ñ¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦Îå¤Þ¤·¹ç¤¤¤ÎÏÃ
¡Ö¸å10Æü·Ð¤Ã¤¿¤é²ñ¤¨¤ë¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¸å¡ûÆü¤À¤è¡ª¡×¤È»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥ÈÅöÆü¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÅÏÃ¤òÄ«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀ¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤ËÍÏ¤±¤³¤à¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø¿Í¤Ø¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥ë¤ò½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢ÆüÃæ¤ËÁ÷¤ë¥á¡¼¥ë¤ÎÏÃÂê¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Öº£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡»¡»´Ñ¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¡¢¸½ºß²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÏÃ
¡ÖÆ±¤¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ±¤¸¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ÷Î¥¤òÄ¶¤¨¤Æ»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤³Ú¤Ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥À¥é¥À¥é¤ÈÄ¹»þ´Ö³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÈà»á¤¬Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ
¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà»á¤Î¹¥¤¤Ê¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬°ìÊýÅª¤ËÏÃ¤¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê¿°×¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤à¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö·¯¤Î¤³¤È¤¬¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÂç¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëÏÃ
¡Ö¤É¤ì¤À¤±»ä¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¾ðÇ®Åª¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤â¡£´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¾È¤ì¤º¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤È²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¿¦¾ì¤ÇºÇ¶á²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶á¶·Êó¹ð¤ÎÏÃ
¡Ö¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤·¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà»á¤Î»Å»ö¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ËÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥Á¤Ð¤«¤êÊ¹¤«¤»¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡ÛºÇ¶á´Ñ¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤Ç¶¦ÄÌ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÏÃ
¡Ö¼ñÌ£¤¬¤¢¤¨¤Ð³Ú¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤ÏÏÃÂê¤È¤·¤ÆÌµÆñ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎºîÉÊ¤ò¶µ¤¨¹ç¤¤¡¢¸åÆü´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼ñÌ£¤ä¹¥¤ß¤Î·¹¸þ¡¢¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¼¡¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î·×²è¤ÎÏÃ
¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¸À¤¤¹ç¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ½Äê¤ò·è¤á¤ëÏÃÂê¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ì²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬µ®½Å¤ÊÆó¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éåÌÌ©¤Ë¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¤½¤ÎÆü¤Ë¤ª¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Îº³ºÙ¤ÊÏÃ
¡Ö¤¿¤ÀÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ËÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢º³ºÙ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤á¤Ã¤¿¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤Èà½÷¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÖÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢¤Þ¤¿Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¾ð¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ê¸â ÂöËá¡Ë