[5.11 J1第16節](サンガS)

※14:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 4 パトリック・ウィリアム

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 2 福田心之助

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 7 川崎颯太

MF 16 武田将平

MF 18 松田天馬

MF 22 須貝英大

FW 77 ムリロ・コスタ

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 15 永田倖大

MF 8 米本拓司

MF 10 福岡慎平

MF 29 奥川雅也

MF 39 平戸太貴

MF 44 佐藤響

FW 31 平賀大空

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ

[名古屋グランパス]

先発

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 6 河面旺成

DF 20 三國ケネディエブス

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 15 稲垣祥

MF 17 内田宅哉

MF 27 中山克広

FW 10 マテウス・カストロ

FW 11 山岸祐也

控え

GK 16 武田洋平

DF 2 野上結貴

DF 3 佐藤瑶大

DF 55 徳元悠平

MF 9 浅野雄也

MF 14 森島司

MF 26 加藤玄

MF 33 菊地泰智

FW 18 永井謙佑

監督

長谷川健太