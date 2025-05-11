京都vs名古屋 スタメン発表
[5.11 J1第16節](サンガS)
※14:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 2 福田心之助
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
MF 22 須貝英大
FW 77 ムリロ・コスタ
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 15 永田倖大
MF 8 米本拓司
MF 10 福岡慎平
MF 29 奥川雅也
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
FW 31 平賀大空
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 17 内田宅哉
MF 27 中山克広
FW 10 マテウス・カストロ
FW 11 山岸祐也
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 3 佐藤瑶大
DF 55 徳元悠平
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 26 加藤玄
MF 33 菊地泰智
FW 18 永井謙佑
監督
長谷川健太
※14:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 2 福田心之助
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
MF 22 須貝英大
FW 77 ムリロ・コスタ
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 15 永田倖大
MF 8 米本拓司
MF 29 奥川雅也
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
FW 31 平賀大空
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 17 内田宅哉
MF 27 中山克広
FW 10 マテウス・カストロ
FW 11 山岸祐也
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 3 佐藤瑶大
DF 55 徳元悠平
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 26 加藤玄
MF 33 菊地泰智
FW 18 永井謙佑
監督
長谷川健太