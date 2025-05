【PlayStation Plus:5月のフリープレイ】 配信期間:5月6日~6月2日

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」加入者向けコンテンツ「フリープレイ」について、5月のラインナップを公開した。配信期間は5月6日より6月2日まで。

今回のラインナップは、サバイバルシミュレーションゲーム「Ark: Survival Ascended」や、ポーカーとローグライクが融合したデッキビルダーゲーム「Balatro」など。加えて、「ウォーハンマー」シリーズのレトロシューティングゲーム「Warhammer 40,000: Boltgun」も配信される。

□「PlayStation Plus 5月のフリープレイに『ARK: Survival Ascended』『Balatro』『Warhammer 40,000: Boltgun』の3タイトルが登場!」

「Ark: Survival Ascended」

「Balatro」

「Warhammer 40,000: Boltgun」

メーカー:スパイク・チュンソフト プラットフォーム:PS5 ジャンル:RPG、アドベンチャー フリープレイ期間:5月6日~6月2日メーカー:PlayStack プラットフォーム:PS5/PS4 ジャンル:ストラテジー フリープレイ期間:5月6日~6月2日メーカー:Focus Entertainment プラットフォーム:PS5/PS4 ジャンル:シューティング フリープレイ期間:5月6日~6月2日

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment. All content, game titles, trade names and/or trade dress, trademarks, artwork and associated imagery are trademarks and/or copyright material of their respective owners. All rights reserved.