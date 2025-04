メインダンサー&バックボーカルグループ・ 超特急 の柏木悠が12日、 グラン メッセ熊本で開催された『麻生専門学校グループ presents TGC KUM AMO TO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演。出身地・熊本で『TGC』初登場を果たした。柏木は、 イベント のオープニングを飾る ファッション ショー「TGC KUM AMO TO SPECIAL COLLECTION」に登場。スタイリスト・松野仁美氏が手掛ける「開花/bloom」をテーマにしたステージとなり、柏木は大柄の花があしらわれた黄色のニットを着こなした。ランウェイトップでは、手に持った花にキスをする甘いポージングで沸かせた。

柏木は2005年3月31日生まれ。熊本県出身。2011年結成の 超特急 に22年に新加入し、最年少メンバーとなる。『ビリオン×スクール』『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』に出演したほか、W主演を務めるMBSドラマ特区枠『年下 童貞 くんに翻弄されてます』(24日スタート、毎週木曜 深0:59※地域により異なる)を控えるなど、俳優としても活躍している。 イベント は『TGC』による地方創生プロジェクトの一環。柏木のほか、 中条あやみ 、池田美優、 藤田ニコル 岡崎紗絵 がランウェイを彩り、&TEAM、ITZY、FRUITS ZIPPERがパフォーマンスを披露した。