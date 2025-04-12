ÂçÊÑ¡Ä¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬½Ð¤¿¤è¡ªÇä¤ì¤¹¤®¤Æ°ì»þ¤Ï¸¸¾õÂÖ¡ª¥Ð¥º¤ê¥°¥Ã¥º¤Î¥µ¥¤¥º°ã¤¤
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡Ê33.7cm¡ß20.2cm¡ß18.5cm¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ»þ¡§²£33.7cm¡ß½Ä20.2cm¡ß¹â¤µ18.5cm
ÀÞ¤ê¾ö¤ß»þ¡§²£33.7cm¡ß½Ä20.2cm¡ß¹â¤µ4.8cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¥Ð¥º¤ê¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤òÈ¯¸«¡ª
°ÊÁ°¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤¬¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡Ø¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡Ê33.7cm¡ß20.2cm¡ß18.5cm¡Ë¡Ù¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤á¹þ¤à¤À¤±¤Ç¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶³ÐÅª¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡ý¤³¤Á¤é¤Ï¼ýÇ¼ÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¤¸ü·¿¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çö·¿¥¿¥¤¥×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ÂºÝ¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¡£ÂÑ²Ù½ÅÎÌ¤ÏÌó3.5kg¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¥Ý¡¼¥Á¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢ÍÑÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
ÀÑ¤ß½Å¤Í¼«Í³¼«ºß¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡Ê33.7cm¡ß20.2cm¡ß18.5cm¡Ë¡Ù
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¡ª¸ü·¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çö·¿¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¢ö
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡Ê33.7cm¡ß40.5cm¡ß18.5cm¡Ë¡Ù¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Á¤é¤â¸ü·¿¤ÈÀõ·¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿¤é²¼¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï°ú¤½Ð¤·¤Æ»È¤¨¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡ª²÷Å¬¤Ë½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è♡
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡Ê33.7cm¡ß20.2cm¡ß18.5cm¡Ë¡Ù¤È¡Ø¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡Ê33.7cm£ø40.5cm£ø18.5cm¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¤¬°î¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¡¢¥¹¥Ã¥¥êÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤¤ë¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¡£»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¾ö¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¢ö
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£