【Rusty Rabbit(ラスティ・ラビット)】 4月17日 発売予定 価格:3,278円 CEROレーティング:A(全年齢対象)

NetEase Gamesとニトロプラスは、4月17日に発売を予定しているプレイステーション 5/Nintendo Switch/PC(Steam)用2.5Dサイドスクロールアクション「Rusty Rabbit(ラスティ・ラビット)」の最新動画を公開した。

本作は、「PSYCHO-PASS」の原作者・虚淵玄氏が描くハードなシナリオと、愛らしいウサギの主人公が融合した2.5Dの横スクロールアクションアドベンチャーゲーム。今回公開された動画では、ゲーム内の様子を確認することができる。

【「Rusty Rabbit」最新映像「ローンチトレイラー」】

合わせて、可愛い外見に中年の心を持つウサギ「スタンプ」の愛機「ポンコツ」をカスタマイズできる成長要素や、キャラクターシナリオなど、ゲームの最新情報も公開された。

ゲーム最新情報

<成長要素>愛機「ポンコツ」をカスタマイズ!

本作では、採掘と敵を倒すことでレベルが上がり、「スキルポイント」が貯まる。そのスキルポイントでキャラクター性能を強化でき、戦闘能力や操作感も向上していく。採掘したガラクタで武器を作成でき、プレーヤーの好みの組み合わせでカスタマイズできる。「ポンコツ」を強化して採掘エリアを開拓し、さらなる強敵に挑んでいく。

<キャラクターシナリオ>会話やガラクタのレストアから、世界の隠された真実に迫る!

スタンプの住む「ブラス村」では、個性豊かな住民と交流することができる。ダイナーでお客さんと情報をやりとりしたり、教会で神父から説教を聞いたりなど、キャラクターとの会話の中でウサギの暮らしや歴史に触れることができる。

また、遺跡を進んでいくと、珍しいパーツを見つけることがある。スタンプはこれを「由緒あるガラクタ」として集め、レストア(復元)していく。ガラクタをレストアしていく中で、スタンプの生い立ちや、なかには世界の隠された真実を垣間見ることができる。シナリオは、テキストノベルスタイルで展開され、読み応えもたっぷり。

普段の採掘現場である「エントツ山」とは別にあり、採掘に特化したステージである「ランダムダンジョン」。入るたびに形を変えて入手できるアイテムが変わり、階層が深くなるにつれて敵が強くなっていくので、探索しがいのあるステージを楽しめる。なお、ダンジョンの階層は物語の進行度に応じて開放されていき、最大100層まで用意されている。

ランダムダンジョンの1コンテンツである「錆獣戯画(しょうじゅうぎが)」は、1度倒したボスの中から、さらに強化された状態のボスと戦える。

キャンペーン期間:4月10日~4月16日23時59分

体験版の配信を記念した、Amazonギフトカード(1万円分)が当たるSNSキャンペーンが4月10日から実施される。本キャンペーンにはX(旧Twitter)にて応募できる。

【応募方法】

(1)「Rusty Rabbit(ラスティ・ラビット)」公式Xアカウントをフォローする

(2)「Rusty Rabbit(ラスティ・ラビット)」公式Xアカウントで投稿した「ローンチトレイラー」のポストをリポスト。なお、リポストではなく、ゲームに対する期待や感想を引用リポストしたら、当選確率がアップする。

【賞品】

・Amazonギフトカード(10,000円分)/5名

【注意事項】

1. 応募者の同意

本応募規約をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。ご応募をもって、規約への同意があったものとみなします。

2. 応募・当選

・1人1回ご応募が可能です。複数回投稿されても当選確率に影響しません。また、同一人物による複数アカウントでのご応募、重複当選は無効とさせていただきます

・日本国内に在住されている方のみご応募いただけます。予めご了承ください

・Xアカウントを非公開設定にしている場合は対象外となります

・当選のご連絡は『Rusty Rabbit(ラスティ・ラビット)』公式Xアカウント(@Rusty_Rabbit_JP)よりダイレクトメッセージにて行ないます。ご連絡は4月下旬~5月を予定しています

・ダイレクトメッセージを送ることができない場合や、同一人物による複数アカウントでの応募が発覚した場合は、当選を無効とさせていただくことがありますのでご注意ください

3. その他注意事項

・キャンペーンの内容は予告なく変更・終了することがあります

・本キャンペーンはNetEase Gamesが実施するものであり、X社は実施に関与していません

・Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です

・本キャンペーンはNetEase Gamesによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは【rustyrabbit@netease-cs.com】までお願いいたします

・応募受付の確認、当選・落選についてのご質問は受け付けておりません

・賞品はコードタイプでのお渡しとなります。当選後、賞品の再発行は致しかねます

