¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍèÆü¤¬·èÄê¡ªÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡ÈÆüËÜÂåÉ½¥È¥ê¥ª¡É¤Î¸ÅÁã¡¦Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë

株式会社ヤスダグループは4日、「スタッド・ランス ジャパンツアー2025」を昨年に続き開催することが決定したと発表した。

昨夏来日し、ジュビロ磐田、清水エスパルス、FC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸と対戦したフランスの古豪スタッド・ランス。

当時“二枚看板”だった伊東純也と中村敬斗に、今年1月から関根大輝が加わり、日本代表トリオがチームの主軸を担っている。

今年のツアーでは、7月30日(水)に日立柏サッカー場で「スタッド・ランス vs 柏レイソル」、8月2日(土)にパナソニックスタジアム吹田で「スタッド・ランス vs ガンバ大阪 presented by パラカ」の親善試合を行うとのこと。

柏は伊東と関根、ガンバは中村の古巣であり、両チームのファン・サポーターにとっては嬉しい凱旋マッチとなりそうだ。

観戦チケットは、チケットボード(ticket board)を通じて販売予定。販売スケジュールについては後日発表されるが、ガンバ大阪のファンクラブ先行販売とオフィシャルサイト先行販売はそれぞれ4月11日(金)12:00と4月14日(月)18:00から開始されるという。