新潟vs福岡 スタメン発表
[4.2 J1第8節](デンカS)
※19:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 6 秋山裕紀
MF 16 小見洋太
MF 19 星雄次
MF 30 奥村仁
FW 9 矢村健
FW 41 長谷川元希
控え
GK 23 吉満大介
DF 4 岡本將成
DF 15 早川史哉
DF 35 千葉和彦
MF 8 宮本英治
MF 11 ダニーロ・ゴメス
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
FW 99 小野裕二
監督
樹森大介
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
控え
GK 1 永石拓海
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 8 紺野和也
MF 25 北島祐二
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
※19:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 6 秋山裕紀
MF 16 小見洋太
MF 19 星雄次
MF 30 奥村仁
FW 9 矢村健
FW 41 長谷川元希
控え
GK 23 吉満大介
DF 4 岡本將成
DF 15 早川史哉
DF 35 千葉和彦
MF 8 宮本英治
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
FW 99 小野裕二
監督
樹森大介
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
控え
GK 1 永石拓海
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 8 紺野和也
MF 25 北島祐二
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝