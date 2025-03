「退職を考えたくなるような悪い出来事があった」が32.4％！RSG／NEXER「転職を考え始めたタイミング」に関するアンケート

RSGは、NEXERと共同で「転職を考え始めたタイミング」に関するアンケートを実施し、結果をサイト内にて公開しました。

調査期間 :2025年2月7日〜2月13日

調査機関 :株式会社NEXER(自社調査)

調査対象 :事前調査で「転職の経験がある」と回答した全国の男女

有効回答数:581サンプル

調査方法 :インターネット調査

RSGは、NEXERと共同で「転職を考え始めたタイミング」に関するアンケートを実施し、結果をサイト内にて公開。

■みんなはいつ転職を決意した?考え始めたタイミングを大調査!

「このままでいいのかな?」と転職を考え始めるタイミングは、人それぞれです。

給与や人間関係、キャリアアップへの不安など、さまざまな理由がきっかけになることも。

そこで今回は株式会社NEXERと共同で、事前調査で「転職の経験がある」と回答した全国の男女581名を対象に「転職を考え始めたタイミング」についてのアンケートをおこないました。

<質問内容>

質問1:直近で転職を考え始めたタイミングはどのような時期ですか?

質問2:その理由を教えてください。

質問3:転職を考え始めたタイミングは、どんな感情が強かったですか?

質問4:その理由を教えてください。

質問5:転職を考え始めたタイミングから転職活動を始めるまでの期間はどれくらいでしたか?

質問6:そのタイミングから転職活動を始めた理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■転職を考え始めた理由、「退職を考えたくなるような悪い出来事があった」が最多

まずは、直近で転職を考え始めたタイミングはどのような時期か聞いてみました。

直近で転職を考え始めたタイミングはどのような時期ですか

「退職を考えたくなるような悪い出来事があった」が32.4%で最多となりました。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

◆「退職を考えたくなるような悪い出来事があった」回答理由

・上司に嫌がらせをされた。

(20代・女性)

・会長の息子が本店の店長になったためです。

(20代・女性)

・賞与カット、給与減額・遅延。

(30代・男性)

・働いていたところが所謂ブラック企業で心身ともに危険な状態になり、自分の身を守るために退職した。

(30代・女性)

・人間関係が理由で転職したことが多いです。

(30代・女性)

・仕事場の人間関係のトラブルで。

(30代・女性)

・前の職場でパワハラがあったからです。

(40代・男性)

◆「家庭の事情」回答理由

・夫の転勤。

(20代・女性)

・家族の介護などがあり出勤形態について考えなくてはいけなくなったから。

(30代・女性)

・子供が産まれて、収入が必要なため。

(30代・男性)

・結婚をして子どもが欲しいと思ったから。

(40代・女性)

◆「体調不良」回答理由

・体力がもたなかった。

(20代・女性)

・長年のパワハラで、精神面から体調不良になり、最終的に起き上がれないくらいになったから。

(30代・女性)

・体調不良で今までの業務が続けられなくなりそうだったから。

(30代・女性)

■約4割が「転職を考え始めたタイミングは不満やストレスが強かった」

続いて、転職を考え始めたタイミングはどんな感情が強かったか聞いてみました。

転職を考え始めたタイミングはどんな感情が強かったか

39.8%と約4割の方が「不満やストレス」と回答しています。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

◆「不満やストレス」回答理由

・ストレスで体調を崩した。

(20代・女性)

・出勤日数が大きく減った時に減給され社長からも嫌味を言われた。

(20代・女性)

・負の感情が芽生えた。

(20代・男性)

・理不尽な扱いを受けたり、業務内容の共有ができない、全くコミュニケーションにならないなど仕事に支障をきたした。

(30代・女性)

・辞めたいことしか考えられないから。

(30代・男性)

◆「将来への不安」回答理由

・お給料が上がらず、サービス残業三昧だったため。

(30代・女性)

・収入を増やしたかったから。

(30代・女性)

・病気のこともあり、このさき思い通りに働けるのか、希望の働き方が出来るのか不安だった。

(40代・女性)

・このままでいいのかと漠然とした不安を抱くようになったから。

(30代・女性)

■転職を考え始めたタイミングから転職活動を始めるまでの期間、「2〜3ヶ月」が最多

最後に、転職を考え始めたタイミングから転職活動を始めるまでの期間を聞いてみました。

転職を考え始めたタイミングから転職活動を始めるまでの期間

もっとも多かったのが「2〜3ヶ月」でした。

そのタイミングから転職活動を始めた理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

◆「1ヶ月以内」回答理由

・早めにやめたかったから。

(20代・女性)

・すぐにでも転職したかったから。

(30代・女性)

・すぐにでもその職場を離れないと自分の身が危険だと感じたから。

(30代・女性)

・辞めたいと思ったら、その仕事を続けるのが難しくなったからです。

(30代・女性)

◆「2〜3ヶ月」回答理由

・良い転職先が見つかればすぐに転職したいと思ったから。

(20代・女性)

・さっさと終わらせたかった。

(20代・男性)

・疲れてうごけなかった。

(30代・男性)

・転職が確定すると逆算した結果。

(30代・男性)

・色々調べるにはそれくらいの期間が必要だったから。

(30代・男性)

◆「4〜6ヶ月」回答理由

・なかなか言うタイミングがなかった。

(20代・女性)

・迷いがあったのと、準備をしっかりしたかったため。

(30代・女性)

・じっくり転職したいと思ったから。

(30代・男性)

◆「7〜12ヶ月」回答理由

・ゆっくり探せばいいと思ったので。

(40代・女性)

・我慢に我慢を重ねた結果です。

(40代・男性)

・転職後のことなどいろいろ考えてから動いたので、嫌になってすぐではなかった。

(50代・女性)

◆「1年以上経ってから」回答理由

・ストレスでしかなく、相談も出来なかった。

(30代・女性)

・精神的余裕がなかった。

(30代・男性)

・大きな仕事がたびたび入り、無責任な辞め方をしたくなかったから。

(50代・男性)

■まとめ

今回は「転職を考え始めたタイミング」に関するアンケートを行い、その結果について紹介しました。

転職経験者の32.4%が、転職を考え始めた理由は「退職を考えたくなるような悪い出来事があった」と回答しています。

多くの人が職場でのトラブルや不満をきっかけに転職を考え始めていることがわかりました。

しかし、転職はネガティブな理由だけでなく、キャリアアップや働きやすい環境を求めるポジティブな選択肢でもあります。

大切なのは、焦らず冷静に状況を見極め、自分に合った働き方を見つけること。

もし今の職場に不安を感じているなら、新たな可能性を探る一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?

