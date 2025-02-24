¹À¥¤¹¤º¡¢¡ÈÊÖ¿®¡ÉÃÙ¤¹¤®¤Æ¤è¤¯¥¯¥ì¡¼¥à¼õ¤±¤ë¡ÖºÇÄ¹¤Ï2Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡×
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¡È¤è¤¯¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¹À¥¤Ïº£²ó¡¢±Ç²è¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢²¬ÅÄ¾À¸¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤È¶¦¤ËÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤è¤¯¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¡£
Àµ²ò¤Ï¡ÖÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¡×¤Ç¡¢¹À¥¤Ï¡ÖÊÖ»ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÖ¿®¤À¤Í¡£ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤à¤·¤í¤·¤Ê¤¤¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆÉ¤ó¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2Ç¯¸å¤È¤«¤ËµÞ¤ËÊÖ¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇÂç¤¬¤Í¡£ºÇÄ¹¤Ï2Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢VTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÖ¿®¤Ë2Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¡Ø¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¡¢2Ç¯¸å¤Ë¡Ø¤¢¤±¤ª¤á¡ªº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡Ù¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¶¦´¶¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤âÃÙ¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¹À¥¤È¡Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤ë¤È¤¡¢1Æü¤ª¤1ÄÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤À¤«¤é²ñÏÃ¤¬Á´Á³¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¹À¥¤Ïº£²ó¡¢±Ç²è¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢²¬ÅÄ¾À¸¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤È¶¦¤ËÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤è¤¯¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¡£
¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2Ç¯¸å¤È¤«¤ËµÞ¤ËÊÖ¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇÂç¤¬¤Í¡£ºÇÄ¹¤Ï2Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢VTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÖ¿®¤Ë2Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¡Ø¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¡¢2Ç¯¸å¤Ë¡Ø¤¢¤±¤ª¤á¡ªº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡Ù¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¶¦´¶¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤âÃÙ¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¹À¥¤È¡Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤ë¤È¤¡¢1Æü¤ª¤1ÄÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤À¤«¤é²ñÏÃ¤¬Á´Á³¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£