無料で企業求人登録！留学生支援ネットワーク「卒業対象者向けの求人情報登録」

留学生支援ネットワークでは、企業における外国人留学生の採用を支援するポータルサイト「留学生就職支援ネットワーク」を運用しており、2026年3月卒業対象者向けの求人情報登録を「無料」で受付開始しました。

留学生の採用を検討いただいている企業のご担当者につきましてはあらゆる国籍・専攻の人材へ貴社の求人情報を提供することが可能となります。

公益的な事業として実施しているため、掲載・採用に関わる費用は全て「無料」となっています。

■主な特徴

(1) 政府が支援するシステム

本システムを運営する当団体については、政府が開催する対日直接投資推進会議が2015年3月17日付けで決定した「外国企業の日本への誘致に向けた5つの約束」において、政府より当団体の活動を推進する旨が明記されています。

(2) 全国の主要大学が公式に利用する留学生向け就職支援ネットワークシステム

このシステムは、全国の大学が公式に本システムに加入し、留学生支援のツールを共有する大学をネットワーク化した唯一の全国規模の就職支援システムです。

現時点で、国公立大学を中心とした全国145校(国公立大学76校、私立大学69校)の大学が加盟し、約4,500名の外国人留学生に利用されています。

(2025年1月現在)

(3) 企業の求人情報・会社説明会情報を無料で掲載

このシステムでは企業の留学生採用の活性化のために公益的に実施している事業のため、求人情報や会社説明会情報の掲載から採用までに関わる費用をすべて無料で実施しています。

■主な参加大学

[国公立大学](76校)

北海道大学、東北大学、東京工業大学、東京大学、一橋大学、横浜国立大学、金沢大学、三重大学、大阪大学、京都大学、神戸大学、広島大学、愛媛大学、九州大学、琉球大学等

[私立大学](69校)

慶應義塾大学、早稲田大学、上智大学、立教大学、明治大学、青山学院大学、法政大学、中央大学、立命館大学、同志社大学、関西学院大学、関西大学等

【主催団体の概要】

名称 : 一般社団法人留学生支援ネットワーク

International Students Support Network

設立日: 2013年10月2日

代表者: 代表理事 モンテ・カセム

所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館915号室

■沿革

2007年から2012年まで経済産業省・文部科学省が実施した「アジア人財資金構想」事業において、事業の実施団体を支援していたアジア人財資金構想プロジェクトサポートセンターが、自立化事業として、「アジア人財資金構想」事業のノウハウ・知見を基に優秀な留学生の招聘・育成・支援を行う教育機関及び海外ビジネス展開を行う日本・日系企業の支援を行うことを目的として2013年10月2日に設立し、政府関係機関や経済団体、関係機関の協力も得ながら運営しています。

■事業概要

(1) 外国人留学生就職支援ネットワーク運営事業

(2) 外国人留学生OB・OGネットワーク構築事業

(3) 日本留学魅力発信事業

(4) 企業・教育機関向け集合型研修事業

(5) 留学生支援団体ネットワーク構築事業

