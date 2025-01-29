19ºÐ¤ÎÂç´ïFW¸åÆ£·¼²ð¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È½é¥´¡¼¥ë¤â2½µ´ÖÁ°¤Þ¤ÇÂàÃÄ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥±
19ºÐ¤ÎFW¸åÆ£·¼²ð¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ç´ò¤·¤¤½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
191cm¤ÎÂç·¿¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿26Æü¤Î¥á¥Ø¥ì¥óÀï¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢4-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£
¸åÆ£¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤«¤é¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤ÈºòÇ¯12·î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ØHLN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥À¥ô¥£¥É¡¦¥æ¥Ù¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸åÆ£¤ò¤³¤¦»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖË»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸åÆ£¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¤³¤È¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÈà¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
Èà¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ëµ¬Î§Àµ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç·ã¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï¸åÆ£¤¬¤¦¤Þ¤¯ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÌ£Êý¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡×
¸åÆ£¤ÎÈ´Å§¤ò¤¿¤á¤é¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¿¤À¡¢¡ØDerniere Heure¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸åÆ£¤Ï2½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÂàÃÄ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
Èà¤Ï²ÃÆþÅö½é±Ñ¸ì¤âÏÃ¤»¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀìÂ°¤ÎÄÌÌõ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ï¤½¤ó¤Ê¸åÆ£¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤«¤é²ÈÂ²¤é¤ò²¿ÅÙ¤«¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤¬GoogleËÝÌõ¤ò»È¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤ÇÀï½Ñ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Û¤«¡¢ËÜ¿Í¤â¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£
¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ç²õ¤ì¤«¤±¤¿À¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼5Ì¾
¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à½éÀèÈ¯¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¸åÆ£¤À¤¬¡¢¡Ö2½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÂàÃÄ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¸³«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸½ÃÏ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£