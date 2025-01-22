「オートサロン2025」フォトレポート第1弾！「AUTOWAY」「SHIBATIRE」「VELENO＆Garage力」から31人が登場
1月10〜12日の3日間、千葉・幕張メッセにて開催された「TOKYO AUTO SALON 2025」。クルマ好きには待ちに待った世界最大のカスタムカーイベントで、新年のスタートを感じる恒例イベントとなっています。今年は3日間の来場者が25万8406人（2024年よりも約2万8000人増加）と、大いに盛り上がりを見せました。
そして入場者たちを迎え、本イベントを盛り上げてくれた華やかなコスチュームに身を包んだコンパニオンたちを大特集！ 今回は「AUTOWAY」「SHIBATIRE 」「VELENO＆Garage力」の3人ブースから31人が登場します。
【31人を一挙に紹介！】
＜AUTOWAY＞
真木しおり（まき・しおり）
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【真木しおりさんギャラリー】
風間そら（かざま・そら）
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【風間そらさんギャラリー】
織田真実那（おだ・まみな）
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【織田真実那さんギャラリー】
松田 蘭（まつだ・らん）
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【松田 蘭さんギャラリー】
後藤佑紀（ごとう・ゆうき）
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【後藤佑紀さんギャラリー】
天野ちよ（あまの・ちよ）
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【天野ちよさんギャラリー】
叶園ちさ（かその・ちさ）
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【叶園ちささんギャラリー】
水城かおり（みずき・かおり）
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【水城かおりさんギャラリー】
村上 楓（むらかみ・かえで）
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【村上 楓さんギャラリー】
愛染のえる（あいぜん・のえる）
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【愛染のえるさんギャラリー】
桜 りん（さくら・りん）
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【桜 りんさんギャラリー】
生井美和（なまい・みわ）
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【生井美和さんギャラリー】
日南菜々（ひなみ・なな）
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【日南菜々さんギャラリー】
遠藤まめ（えんどう・まめ）
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【遠藤まめさんギャラリー】
藤嶋もなみ（ふじしま・もなみ）
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【藤嶋もなみさんギャラリー】
佐々木萌香（ささき・もえか）
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【佐々木萌香さんギャラリー】
高木ゆき（たかぎ・ゆき）
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【高木ゆきさんギャラリー】
＜SHIBATIRE＞
渡川もも（とがわ・もも）
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【渡川ももさんギャラリー】
春霞（はるか）
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【春霞さんギャラリー】
あらた唯（あらた・ゆい）
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【あらた唯さんギャラリー】
＜VELENO&Garage力＞
原あゆみ（はら・あゆみ）
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【原あゆみさんギャラリー】
有栖未桜（ありす・みお）（写真左）
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七瀬なな（ななせ・なな）（写真右）
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【有栖未桜さん＆七瀬ななさんギャラリー】
立華理莉（たちばな・りり）
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【立華理莉さんギャラリー】
︎ぺ てんし(様)︎（ぺてんし）
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【︎ぺ てんし(様)︎さんギャラリー】
花乃衣美優（はなのい・みゆ）
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【花乃衣美優さんギャラリー】
根岸しおり（ねぎし・しおり）
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【根岸しおりさんギャラリー】
悠（ゆう）
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【悠さんギャラリー】
池永百合（いけなが・ゆり）
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【池永百合さんギャラリー】
米倉みゆ（よねくら・みゆ）
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【米倉みゆさんギャラリー】
渕上ひかる（ふちがみ・ひかる）（写真右）
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【渕上ひかるさん＆根岸しおりさん＆池永百合さんギャラリー】
悠（写真左）＆立華理莉（写真中央）＆︎ぺ てんし(様)︎（写真右）
【悠さん＆立華理莉さん＆︎ぺ てんし(様)さんギャラリー】
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撮影／編集部、下山祐太