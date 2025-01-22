1月10〜12日の3日間、千葉・幕張メッセにて開催された「TOKYO AUTO SALON 2025」。クルマ好きには待ちに待った世界最大のカスタムカーイベントで、新年のスタートを感じる恒例イベントとなっています。今年は3日間の来場者が25万8406人（2024年よりも約2万8000人増加）と、大いに盛り上がりを見せました。

そして入場者たちを迎え、本イベントを盛り上げてくれた華やかなコスチュームに身を包んだコンパニオンたちを大特集！ 今回は「AUTOWAY」「SHIBATIRE 」「VELENO＆Garage力」の3人ブースから31人が登場します。

【31人を一挙に紹介！】

＜AUTOWAY＞

真木しおり（まき・しおり）

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【真木しおりさんギャラリー】

風間そら（かざま・そら）

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【風間そらさんギャラリー】

織田真実那（おだ・まみな）

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【織田真実那さんギャラリー】

松田 蘭（まつだ・らん）

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【松田 蘭さんギャラリー】

後藤佑紀（ごとう・ゆうき）

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【後藤佑紀さんギャラリー】

天野ちよ（あまの・ちよ）

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【天野ちよさんギャラリー】

叶園ちさ（かその・ちさ）

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【叶園ちささんギャラリー】

水城かおり（みずき・かおり）

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【水城かおりさんギャラリー】

村上 楓（むらかみ・かえで）

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【村上 楓さんギャラリー】

愛染のえる（あいぜん・のえる）

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【愛染のえるさんギャラリー】

桜 りん（さくら・りん）

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【桜 りんさんギャラリー】

生井美和（なまい・みわ）

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【生井美和さんギャラリー】

日南菜々（ひなみ・なな）

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【日南菜々さんギャラリー】

遠藤まめ（えんどう・まめ）

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【遠藤まめさんギャラリー】

藤嶋もなみ（ふじしま・もなみ）

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【藤嶋もなみさんギャラリー】

佐々木萌香（ささき・もえか）

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【佐々木萌香さんギャラリー】

高木ゆき（たかぎ・ゆき）

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【高木ゆきさんギャラリー】

＜SHIBATIRE＞

渡川もも（とがわ・もも）

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【渡川ももさんギャラリー】

春霞（はるか）

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【春霞さんギャラリー】

あらた唯（あらた・ゆい）

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【あらた唯さんギャラリー】

＜VELENO&Garage力＞

原あゆみ（はら・あゆみ）

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【原あゆみさんギャラリー】

有栖未桜（ありす・みお）（写真左）

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七瀬なな（ななせ・なな）（写真右）

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【有栖未桜さん＆七瀬ななさんギャラリー】

立華理莉（たちばな・りり）

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【立華理莉さんギャラリー】

︎ぺ てんし(様) ︎（ぺてんし）

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【 ︎ぺ てんし(様) ︎さんギャラリー】

花乃衣美優（はなのい・みゆ）

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【花乃衣美優さんギャラリー】

根岸しおり（ねぎし・しおり）

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【根岸しおりさんギャラリー】

悠（ゆう）

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【悠さんギャラリー】

池永百合（いけなが・ゆり）

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【池永百合さんギャラリー】

米倉みゆ（よねくら・みゆ）

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【米倉みゆさんギャラリー】

渕上ひかる（ふちがみ・ひかる）（写真右）

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【渕上ひかるさん＆根岸しおりさん＆池永百合さんギャラリー】

悠（写真左）＆立華理莉（写真中央）＆ ︎ぺ てんし(様) ︎（写真右）

【悠さん＆立華理莉さん＆ ︎ぺ てんし(様)さんギャラリー】

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撮影／編集部、下山祐太