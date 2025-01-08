¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥âÅÐÏ¿ÌäÂê¡¢Æ±Î½¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤â¥É¥ó°ú¤ ¡Ö²¶¤Ï±³¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¡Ä¡×
À¤³¦Åª¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏºâÀ¯ÌÌ¤Ç¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Ï5500Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê90²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤Ç¥ª¥ë¥â¤Î¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤¬µñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡ÊÁ°È¾Àï¤ÏÅÐÏ¿¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤ÎÅÐÏ¿¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£
¡ØCOPE¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï±³¤ò¤Ä¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤Î¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤â¥ª¥ë¥âÆ±ÍÍ¤Ë¸åÈ¾Àï¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¥ë¥â¤Ï¥·¡¼¥º¥óËö¤Þ¤Ç¤ËÁª¼êÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂàÃÄ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¾ò¹à¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤òÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£