ハイレベルなパフォーマンスと卓越した表現力で未知の領域を切り開くグローバルグループ、ENHYPEN。彼らの3回目となるワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』の日本公演が、11月9日、10日の埼玉・ベルーナドームで幕を開けた。

グループにとって最大規模の日本ドームツアーとなるだけに、メンバーたちは気合十分。2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』の収録曲をメインに構成した華麗なステージングで、会場を埋め尽くしたENGENE(ファンの呼称)との一体感を楽しんだ。本稿では2日目の模様をレポートする。

定刻通りにステージはスタート。壮大な音楽に導かれるようにスモークのなかから7人のシルエットが現れると、会場のあちこちから歓声がわき上がる。オープニングを飾ったのは「Brought The Heat Back」と「FEVER」。ミステリアスなムードを漂わせる前者、官能的な世界をしなやかな動きで表現した後者と、冒頭からENHYPENならではの世界観を見せていく。

2曲を歌い終えたあとは、最初のトークタイムへ。「寒いですか? 寒いと思うENGENEはこちらにきてください。僕が抱き締めてあげます」(HEESEUNG)、「みなさんのキラキラした瞳を今日はしっかり見ておきたいと思います」(JUNGWON)、「じっちゃんの名にかけて、ENGENEを楽しませる準備ができました!」(SUNOO)といったメッセージを次々と送るメンバーたち。その表情はいずれも穏やかだったのが印象的だった。

続いてオールドスクールヒップホップを取り入れた「ParadoXXX Invasion」と、演説台に立つJUNGWONが大きなインパクトを残したドリルミュージック「Future Perfect (Pass the MIC) [Japanese Ver.]」で、マニアックな面を強烈に印象付ける。さらにダークな音色と繊細な旋律で複雑な感情を綴った「Given-Taken [Japanese Ver.]」で独自の美意識を提示すると、今度はグループの魅力をより鮮明にさせるユニットステージを披露した。

JAY、JAKE、SUNGHOONによる「Lucifer」ではスローテンポのゆったりとしたR&Bになじむ甘い歌声で魅了し、JUNGWON、HEESEUNG、SUNOO、NI-KIの「Teeth」では近未来感のあるエッジの利いたロックと激しい振り付けで荒々しさを演出する。このように静と動の対比をクリアに見せるのも、ENHYPENの持ち味のひとつだと言えよう。

JAYのワイルドなギター演奏で楽曲のよさがアップしたハードロックテイストの「Blessed-Cursed (Japanese Ver.)」、大勢のダンサーとともに祝祭ムードを盛り上げたダンスポップ「Bite Me [Japanese Ver.]」や幸福感あふれるファンソング「Highway 1009」といった多彩なナンバーを自信たっぷりに歌い踊る彼ら。その姿を追うENGENEたちの表情も嬉しそうだ。

2回目のトークタイムでは、先ほどのユニットステージが話題の中心に。「JAKEがかっこよかった」と言うSUNOOの頭をJAKEがなでたり、ENGENEとともに“愛してる”のサインを考えたりと、和気あいあいと過ごした7人は、やがてステージ脇に設置されたトロッコに乗り込んだ。ゆっくりとアリーナを回りながら「Your Eyes Only」を熱唱。一気にヒートアップした場内をもっと熱くさせようと、爽やかなロック調の「Orange Flower (You Complete Me)」、ギターの乾いた音色と伸びやかなボーカルで迫る「Scream」、疾走感のあるシンセポップ「Tamed-Dashed [Japanese Ver.]」、ハウスのリズムが心地好い「Go Big or Go Home」などの人気曲を連発してテンションの高いパフォーマンスを繰り広げていった。

日本発のトレンドであるシティポップにチャレンジした「Hundred Broken Hearts」、新世代のバラードと呼べそうな仕上がりの「Still Monster」、メンバーの歌唱にクローズアップした「Moonstruck」。ENHYPENの進化し続ける姿を克明に刻み込んだナンバーを歌い終えた7人は満足そうである。

「本当に幸せなステージをすることができたような気がします」(SUNGHOON)、「この2日間は、今までのコンサートの中でいちばん自分らしさを見せられたような気がしてすごく楽しかったです」(NI-KI)、「一緒に歩いていく、その手を離しちゃダメですよ!」(JAY)。ポジティブな言葉で締めくくった彼らは、最後にキャッチーなサウンドの「XO (Only If You Say Yes)」と「Paranormal」で、当日の寒さを瞬く間に吹き飛ばした。

この日のアンコールに用意されたのは「Always」、「SHOUT OUT」、「BLOSSOM」の3曲。ENGENEへの感謝の気持ちを込めたスローガンを手にしたメンバーたちが再びステージに登場すると、客席のいたるところから愛情のこもった声援が響く。トロッコに乗って手を振りながら歌う7人は達成感に満ちた笑みを浮かべていた。

今回のツアーに関して、JAKEは「ステージのクオリティ、構成、演出、何ひとつ欠かさずアップグレードしたステージをお見せしたいです」(※1)と語っていたが、アンコールを含めて計26曲を熱唱した約3時間の公演は、彼の言葉通り、今まで以上に観る者を飽きさせない工夫を凝らした完成度の高いエンターテインメントであったと思う。ここで得たものを次にどう活かすのか、ENHYPENの今後の展開に期待したい。

(文=まつもとたくお)