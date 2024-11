ボストンダイナミクス、今度はハロウィンのコスプレでAtlasが作業する動画を公開　イタズラに対応する様子が面白い　Trick or treat, Atlas!

ボストンダイナミクスは、先日製造工場で部品を台車に移す作業を行うヒューマノイド新型「Atlas」(アトラス)の動画を公開したばかりだが、今度はハロウィンにちなんで、エンジンカバー部品を移動するジョブをコスプレ姿でこなす新動画を公開した。ちょっとしたイタズラにも負けずに作業を続ける姿も見ることができる。(先日公開されたばかりの、 同シーンで作業するAtlasの動画 はこちら)説明文には「なぜヒューマノイド ロボットを作るのか? それは、世界が人間のために設計されているからです。最高のハロウィン コスチュームもすべて人間のために設計されているからです」とコメントしている。

そして「ヒューマノイド ロボットは、人間とまったく同じように見えたり、動きをしたりすることで制限されるべきではないと考えています。しかし、周囲に溶け込み、目立つロボットには大きな利点があります。Atlas は、有能でインテリジェント、かつ堅牢に設計されているため、誰かが台車を動かす等、ちょっとした問題が起きたとしても、ロボットは自律的に新しい位置を認識し、タスクを完了すめことができます」と続けている。■Trick or treat, Atlas!:■Stretch in the Box | Boston Dynamics: