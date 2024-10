◆結婚式二次会におすすめの貸切会場10選。ビュッフェスタイルで華やかなパーティを!画像:MusicRestaurantAPEXIA(東京都・新宿三丁目駅)結婚式二次会にぴったりな貸切会場をオズモール編集部がセレクト。“大人数”の集まりでは、会場探しに頭を悩ます幹事さんも少なくないはず。今回は、OZ会員に調査した「歓送迎会の参加人数」のアンケート結果をもとに、ビュッフェスタイルで楽しめるパーティ会場をご紹介。おしゃれなプライベート空間で、幸せな2人の門出をにぎやかにお祝いして。

◆【宴会事情調査】質問:過去1年以内に開かれた「結婚式二次会」の参加者数は何名でしたか?(複数選択可)結果:結婚式二次会は30〜100人の規模が主流結婚式二次会のシーンでは、50〜99人(36.8%)の参加人数が最も多く、次いで30〜49人(26.3%)が続く結果に。新郎新婦の友人や同僚が中心となるため、30〜100人の中・大規模な集まりになることが多いと言えそう。華やかな結婚式二次会の場なら、動きのあるパーティが楽しめるビュッフェスタイルがおすすめ。続いては、アンケート結果をもとにした参加人数別に、貸し切りOKのパーティ会場を厳選してご紹介!(アンケート/OZmall調べ:期間2024/8/8〜8/21、n=680、複数回答可)◆結婚式二次会におすすめ|“30〜50人”で利用OKの貸切パーティ会場5選※写真はイメージです【1】g&g/グランドニッコー東京 台場(東京都・台場駅)新橋駅からゆりかもめで1本とアクセスのよい「g&g」は、「グランドニッコー東京 台場」の3階に位置する貸切専用ビュッフェスタイルのパーティスペース。最大60名まで利用できるので、部署の懇親会や同窓会、結婚式二次会におすすめ。ホテルならではのおもてなしを受けながら、ここだけでしか体験できない素敵なパーティを。<Pick Up プラン>【貸切】ビュッフェスタイルA+2時間飲み放題(着席40〜60名) 税・サ込6000円/名<会場情報>【会場タイプ】パーティ会場【収容人数】着席:40〜60人【設備】wifi、プロジェクター・映像設備、ステージ、音響設備、マイク、カラオケ、控室、喫煙スペースあり、花束、ケーキ、下見OK、試食相談可、プランナー在籍【アクセス】新交通ゆりかもめ「台場駅」改札を出て右側徒歩1分※写真はイメージです【2】REFUEL+ cafe & bar/lyf銀座東京(東京都・京橋駅)京橋駅から徒歩1分、東京駅や銀座エリアからのアクセス良好なホテル「lyf銀座東京」に併設のカフェバー「REFUEL+ cafe & bar」。ホテルのフロントやワークスペースと一体になっており、開放的でフォトジェニックな空間が広がる。リーズナブルかつ華やかな料理とともに、自然と活力が生まれるようなひとときを。<Pick Up プラン>【貸切★立食ビュッフェ】前菜・パスタ・肉料理など10種+アルコールドリンク飲み放題(2.5時間制・2F貸切or店舗貸切) 税・サ込5500円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン部分貸切または完全貸切【収容人数】着席:20〜70人、立食:20〜100人【設備】wifi、プロジェクター・映像設備:20000円(2F利用時のみ)、マイク:5000円、喫煙スペースあり、テラス付き:店内2F【アクセス】東京メトロ銀座線「京橋駅」6番出口より徒歩1分、都営浅草線「宝町駅」A7出口より徒歩2分※写真はイメージです【3】ジャルダンデルテ(東京都・表参道駅)表参道駅より徒歩8分、渋谷区の有形文化財に登録された西洋館地下に佇む肉ビストロ「ジャルダンデルテ」。一頭買いするLYB豚は、まろやかな旨味と甘み、口の中でとろける軽やかな脂が魅力的。ソムリエ厳選ワインとのマリアージュも楽しめる。アンティークな雰囲気の非日常的な空間で、大切な人と過ごす特別な時間にいかが。<Pick Up プラン>パーティープラン+90分飲み放題 税・サ込5500円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン完全貸切【収容人数】着席:20〜25人、立食:26〜35人【設備】プロジェクター・映像設備:5500円、音響設備:5500円、マイク:5500円、喫煙スペースあり、花束:要相談、ケーキ:3200円〜、下見OK【アクセス】東京メトロ銀座線ほか「表参道駅」B1出口より徒歩8分※写真はイメージです【4】Bistro Japonais ICHOZAKA/品川プリンスホテル(東京都・品川駅)「品川プリンスホテル」のレストラン「Bistro Japonais ICHOZAKA」。シーンに合わせて使えるカウンターやバー席・テーブル席で、美しい創作和食やダイニミックなグリル料理などを味わう、食事・お酒・音楽が融合した新感覚のビストロ。ホテルレストランをカジュアル&リーズナブルに楽しめるのも魅力。<Pick Up プラン>サラダやパスタ料理など+2時間飲み放題 税・サ込5500円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン部分貸切【収容人数】着席:20〜40人、立食:20〜40人【設備】wifi、ステージ、花束:有料、ケーキ:有料、下見OK:有料【アクセス】JRほか「品川駅」高輪口より徒歩2分※写真はイメージです【5】パーティースペース ガーネット/新宿プリンスホテル(東京都・新宿駅)「新宿プリンスホテル」の「パーティスペースガーネット」は、西武新宿駅直結の好立地に位置する地下のプライベート空間。深紅で統一されたクラシカルな内装だから、上質な大人のパーティをするのにおすすめ。20〜50名ほどの同窓会・歓迎会や、部署の懇親会、結婚式二次会などにぜひ利用して。<Pick Up プラン>【貸切】ビュッフェ+2時間飲み放題(立食25〜60名) 税・サ込8000円/名<会場情報>【会場タイプ】ホテル宴会場【収容人数】着席:20〜37人、立食:25〜60人【設備】wifi:無料、プロジェクター・映像設備:18900円〜、ステージ:3000円〜、音響設備:15400円〜、マイク:2本は音響費に含む(追加は3000円/本)、カラオケ:50000円、控室:30000円、喫煙スペースあり、楽器演奏可、花束:5500円〜、ケーキ:5650円〜、下見OK、試食相談可、プランナー在籍【アクセス】JRほか「新宿駅」東口より徒歩5分、西武新宿線「西武新宿駅」より徒歩1分(駅直結)◆結婚式二次会におすすめ|“50〜100人”で利用OKの貸切パーティ会場5選※写真はイメージです【1】Music Restaurant APEXIA(東京都・新宿三丁目駅)1500m2もの広さにこだわりの音響・照明設備を備え、まるでライブ会場のような演出がかなう「Music Restaurant APEXIA」。ステージや控室も完備されたフロアごと貸し切れるので、華やかな結婚式二次会や大規模パーティにぴったり。専用バーから提供されるドリンクとともに、ここでしか体験できない非日常に酔いしれて。<Pick Up プラン>【貸切】レギュラービュッフェ7種+3時間飲み放題(立食50〜400名) 税・サ込5000円/名<会場情報>【会場タイプ】パーティ会場【収容人数】着席:50〜120人、立食:50〜400人【設備】プロジェクター・映像設備:2,200円〜、ステージ:無料、音響設備:22,000円〜、マイク:2,200円〜、控室:無料、喫煙スペースあり、楽器演奏可:要解説、ケーキ:4,000円〜、下見OK、試食相談可、プランナー在籍、そのほか【アクセス】東京メトロ丸ノ内線、副都心線、都営新宿線「新宿三丁目駅」E2より徒歩2分、JRほか「新宿駅」東口またはA8より徒歩8分、西武新宿線「西武新宿駅」正面口より徒歩10分※写真はイメージです【2】GOCCHI BATTA 渋谷道玄坂(東京都・渋谷駅)渋谷駅より徒歩3分という好立地に広々と構える「GOCCHI BATTA 渋谷道玄坂」。ブラジルの街並みを思わす華やかな店内で、全15種のシュラスコと本格ブラジル料理を好きなだけ味わえる。タップから注ぐ鮮度抜群の生ビールやカラフルなカクテルとともに、おいしくにぎやかなひとときを過ごして。<Pick Up プラン>シュラスコ8種食べ放題ウェディング+ビール8種カクテル100種以上が120分飲み放題(ライト) 税・サ込4000円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン部分貸切または完全貸切【収容人数】着席:80〜230人、立食:80〜230人【アクセス】京王井の頭線「渋谷駅」西口より徒歩1分、JR「渋谷駅」ハチ公口より徒歩3分※写真はイメージです【3】grigio la tavola(東京都・赤坂駅)赤坂駅直結「赤坂Bizタワー」1階のイタリアンダイニング。高い天井でシーリングファンが回る重厚なインテリアに囲まれた店内は、古い映画の舞台を思わせる雰囲気。グレイッシュなテーブルも落ち着いた空間を演出。スパークリングワインを片手にボリューム&素材感たっぷりのイタリアンを味わう、ちょっと大人な時間を。<Pick Up プラン>【貸切】イタリアン立食貸切ビュッフェ+2時間飲み放題(ディナー) 税・サ込6500円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン完全貸切【収容人数】立食:50〜65人【設備】wifi、プロジェクター・映像設備:プロジェクター貸出無料、マイク:貸出無料、喫煙スペースあり:ビル内にあり【アクセス】東京メトロ千代田線ほか「赤坂駅」3番出口より直結徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線ほか「赤坂見附駅」赤坂ベルビー口より徒歩5分、東京メトロ銀座線ほか「溜池山王駅」10番出口より徒歩6分