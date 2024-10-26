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Source
Kentaro Iio & Dominique Lord. ¡ÈDoes wildlife-vehicle collision frequency increase on full moon nights? A case-crossover analysis¡É. (Transportation Research Part D: Transport and Environment)Justin Agan. ¡ÈVehicle Collisions With Wildlife Increase During The Full Moon¡É. (Texas A&M University)
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