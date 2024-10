故ダイアナ妃の弟チャールズ・スペンサー氏(60)の新恋人と囁かれるキャット・ジャーマンさん(42)が、チャールズ氏の元妻カレン・スペンサーさん(52)を提訴したことが明らかになった。チャールズ氏は、今年6月にカレンさんと離婚することが報じられ、その数日後、ポッドキャストで共演中のキャットさんとデートしている姿が目撃された。チャールズ氏は今月、英紙のインタビューに応じた際、キャットさんとの関係について「私たちは仲がいい」と答えた。

第9代スペンサー伯爵チャールズ・スペンサー氏との交際説が浮上したキャット・ジャーマンさんが現地時間10日、チャールズ氏の元妻カレン・スペンサーさんに対して「個人情報の悪用」を理由に訴えを起こした。英メディア『HELLO!』によると、キャットさんの代理人は法律事務所サイモンズ・ミュアヘッド・バートンが務めるが、カレンさんは代理人を立てずに裁判に臨む予定だ。これ以上の詳細については公表されていない。チャールズ氏はこれまでに3度の結婚歴があるが、その終わりはいずれも穏やかなものではなかった。1989年には、元モデルのヴィクトリア・ロックウッドと結婚し、モデルの娘レディ・キティ・スペンサー、双子の娘レディ・エリザ・スペンサーとレディ・アメリア・スペンサー、息子オールトラップ子爵ルイ・スペンサーをもうけた。2人は1997年に離婚したが、裁判所でチャールズ氏は妻ヴィクトリアに対して「悪質かつ残虐で、意地悪な態度を取っていた」と認めた。2001年にはキャロライン・フロイトさんと再婚し、息子エドモンド・チャールズ・スペンサーと娘レディ・ラーラ・キャロライン・スペンサーをもうけた。しかし、チャールズ氏はキャロラインさんが娘を出産した4か月後、ダイアナ妃に関するインタビューのために訪れた米テレビ司会者コリーン・サリバンと不倫関係を始めた。その後、チャールズ氏はコリーンとの関係を続け、キャロラインさんと2007年に離婚した。2011年にはカナダ出身のモデルで慈善家のカレン・ゴードンさんと結婚し、娘レディ・シャーロット・ダイアナ・スペンサーをもうけた。だが、3度目の結婚生活も破綻し、今年6月にはチャールズ氏とカレンさんが離婚することが明らかになった。英メディア『Mail On Sunday』が報じたところによると、チャールズ氏が3月に出版した回顧録『A Very Private School(原題)』を執筆中に緊張が高まり、結婚生活が破綻したという。さらに同メディアは、チャールズ氏が歴史カテゴリーのポッドキャスト『The Rabbit Hole Detectives』で共同ホストを務めるノルウェー人の考古学者キャット・ジャーマンさんと親しくしていることを伝えた。キャットさんは夫と別居中だそうで、スペンサー家の邸宅「オルソープ」の敷地内でローマ時代の遺跡を発掘するチャールズ氏を手伝ってきた。カレンさんとの離婚報道の数日後には、チャールズ氏とキャットさんが英ロンドンでミュージカルを観劇するため、親密そうに劇場へ歩く姿が目撃された。その後も2人の関係は順調で、英紙『The Times』が7日に掲載したインタビューでは、チャールズ氏がキャットさんとの交際を認めるような発言をした。チャールズ氏は、ポッドキャストで共演するキャットさんやリチャード・コールとの共同インタビューで、キャットさんとの関係について聞かれると「私たちは仲がいいよ。まあ、かなり親しいってことだよね」と答えた。これにキャットさんは「時と場合によるわね」と冗談めかして付け加えた。さらにチャールズ氏は、リチャードを引き合いに出し、現在のキャットさんとの仲について次のように説明した。「僕たちはそんなに家庭的じゃないよね? いや、僕はリチャードも大切に思っているけど、これはまったく違う形なんだ。」画像は『Charles Spencer Instagram「The passing of time!」「If you’re doing nothing this evening,」「Today sees the release of the latest episode of The Rabbit Hole Detectives」「A very Happy 50th birthday to Karen」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)