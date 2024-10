タカラトミーから、6ヶ月頃から長く遊べる知育玩具「3WAYへんしん知育ボックス くまのプーさん」が登場。

「いたずら遊び」から「知育遊び」へと、赤ちゃんの成長に合わせて「くまのプーさん」と一緒に長く遊べるおもちゃです!

タカラトミー ディズニー「3WAYへんしん知育ボックス くまのプーさん」

発売日:2024年10月26日(土)

価格:9,020円(税込)

対象年齢:6ヶ月以上

電池:単4形アルカリ乾電池×3(別売)

販売場所:全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」ほか

タカラトミーから、赤ちゃんの成長に合わせて変身し、長く遊べる知育玩具「3WAYへんしん知育ボックス くまのプーさん」が登場。

デザインのそこかしこに「くまのプーさん」の世界観が反映された、見た目もかわいいトイです。

6ヶ月頃の赤ちゃんから直観的に楽しめる“いたずら遊び”として、「ティッシュ遊び」や「ボタン」「ラトル」「ガラガラ」などを「くまのプーさん」たちと一緒に遊べます。

「カギ遊び」や「形合わせ」など、1歳頃から手先の器用さを育める“ゆびさき遊び”ができるほか、取り外し可能な知育ボードで“おでかけ遊び”も楽しめる仕様です!

さらに、英語やキャラクターのおしゃべり、音楽と効果音も合わせて赤ちゃんの指先や感覚の発達を促す82通りの遊びが詰まっています。

それぞれの遊びの機能は、おすわりができるようになり始める6ヶ月頃から遊ぶことができ、8ヶ月・10ヶ月・1歳頃・1歳半頃を目安に成長時期に合わせた遊び方を提案。

月齢に合わせた遊び方に対応でき、お子さまの成長を実感できるおもちゃです。

「3WAYへんしん知育ボックス くまのプーさん」は、企画段階から赤ちゃんの行動調査や知育ボックスを使用している方へのアンケートを実施して意見を反映。

ボックス型知育玩具を購入するにあたり「こんな機能や仕様があればもっとよかったと思うもの」としてリクエストが多かったのは、機能面では「お子様が飽きずに長く遊べること」でした。

要望を取り入れた結果、赤ちゃんの手指の発達に合わせて遊べる仕様を採用しています☆

デザイン面の意見には「お部屋に馴染むデザイン」「収納しやすいこと」があげられ、優しい配色にこだわって、収納しやすいサイズを実現。

かわいらしい「くまのプーさん」デザインがお部屋に馴染みやすく、片づけるスペースへも配慮しています。

さらに、ハーフバースデー向けにボックス型知育玩具を購入する方が多いと判明し、6ヶ月頃からでも遊べる工夫が盛り込まれました!

※2023年6月16日〜6月21日タカラトミーのベビー商品や他社の知育ボックス購入したことのある保護者1,352名へ実施

成長に合わせて「くまのプーさん」と一緒に長く遊べる、3WAY仕様なボックス型知育玩具。

タカラトミーのディズニー「3WAYへんしん知育ボックス くまのプーさん」は、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて予約受付中です☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

