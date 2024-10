ディズニーデザインの3Dポストカードや文房具を販売しているダイゴー。

手帳メーカーとしてサイズもレイアウトも種類豊富な手帳も販売しています。

今回はそんなダイゴーからファミリーマート限定で販売される『くまのプーさん』デザインの2025年手帳(スケジュール帳)とカレンダーを紹介します☆

ダイゴー『くまのプーさん』2025年手帳(スケジュール帳)&カレンダー

発売期間:2024年10月7日(月)〜 ※売り切れ次第終了

販売店舗:全国のファミリーマート店舗

手帳メーカーのダイゴーから、ファミリーマート限定で『くまのプーさん』グッズが登場!

今回紹介するのは2025年用の手帳(スケジュール帳)と卓上カレンダー。

赤と黄色のカラーで毎日元気がもらえそうなデザインになっています☆

『くまのプーさん』2025年用スケジュール帳(手帳)

価格:1,595円(税込)

サイズ:H210mm×W148mm

ページ数:64ページ

掲載期間:2024年10月〜2026年3月

中身レイアウト:マンスリーブロック

スケジュールシール付

『くまのプーさん』デザインのA5サイズの手帳(スケジュール帳)。

「プーさん」のお顔がアップで描かれ、ペロッと舌を出した様子がかわいい!

手帳は月曜日始まりのマンスリータイプ。

「プーさん」や「ピグレット」、「ティガー」など各月ごとに異なるイラストが描かれています。

その月にやりたいことが書けるTo do List(タスクリスト)とメモエリアもあり、機能性もばっちりです☆

年間のスケジュールを一覧できるページも。

学校の予定などをあらかじめ記入しておくと、先の見通しが立ち、便利です。

フリーエリアは4種類のデザイン。

表題と日付が記入でき、メモを取るのに活躍します。

電話番号や住所などを記入しておけるアドレス欄は10件分。

緊急時やよく使う連絡先をメモしておくといざというときに役立ちます。

最後のページはパーソナルメモ。

カバーにはポケット付がついていて、チケットやメモなどの持ち運びにも役立ちます。

『くまのプーさん』2025年用卓上カレンダー

価格:946円(税込)

サイズ:H150mm×W195mm

掲載期間:2025年1月〜2025年12月

中身レイアウト:ブロックカレンダー

スケジュールシール付

『くまのプーさん』デザインの卓上カレンダー。

「プーさん」と「ピグレット」がタンポポの綿毛を飛ばしているかわいいデザインです。

裏には、各月のデザインなどカレンダーの詳細が書かれています。

カレンダーの内容は日曜日始まりで、大安、仏滅、友引の表記入り。

各月ごとに「プーさん」や「ピグレット」たちのイラストが描かれた楽しいデザインになっています。

各月の裏面は横罫タイプのカレンダーに。

スケジュール管理など、使用用途によって使い方を変えることができます。

卓上カレンダーにはイベントシール付き。

予定によってシールを使い分けたり、デコレーションしてもかわいいカレンダーです☆

「プーさん」や「ピグレット」たちがほっこりと癒してくれそうな手帳とカレンダー。

ダイゴーのファミリーマート限定『くまのプーさん』スケジュール帳(手帳)と卓上カレンダーの紹介でした☆

ローソン限定の2025年手帳&カレンダー!ダイゴー ディズニー『ミッキー&ミニー』グッズ ローソン限定の2025年手帳&カレンダー!ダイゴー ディズニー『ミッキー&ミニー』グッズ 続きを見る

セブン-イレブン限定の2025年手帳&カレンダー!ダイゴー「ムーミン」グッズ セブン-イレブン限定の2025年手帳&カレンダー!ダイゴー「ムーミン」グッズ 続きを見る

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A, Milne and E.H.Shepard.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ファミリーマート限定の2025年手帳&カレンダー!ダイゴー ディズニー『くまのプーさん』グッズ appeared first on Dtimes.